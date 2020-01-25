Подруга Елизаветы II похвалила герцогиню Кейт, которая позволяет мужу быть лидером

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25 января 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

герцогиня Кэтрин, Pool / I-Images

СМИ сообщают, что приятельница королевы Великобритании Елизаветы II похвалила герцогиню Кейт за ее отношение к супругу принцу Уильяму и заявила, что Меган Маркл могла бы брать с нее пример.

Речь идет о том, что Кейт всегда держится немного позади мужа, а вот жена принца Гарри постоянно останавливается рядом с ним или даже обгоняет его на несколько шагов. Многих британцев это приводит в настоящий ужас.

Экс-фрейлина принцессы Маргарет и старая знакомая Елизаветы II заявила, что Кэтрин "хорошо выполняет свою работу" и позволяет супругу быть лидером в их паре. Кроме того, она всегда выглядит безупречно и на мероприятиях неизменно пребывает в прекрасном настроении. Знакомая королевы убеждена, что Меган следовало учиться у Кейт умению держаться в обществе.