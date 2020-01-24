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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Принц Гарри и герцогиня Меган временно лишились своего главного заработка

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Принц Гарри и герцогиня Меган временно лишились своего главного заработка
принц Гарри и герцогиня Меган, Pool/ZUMAPRESS.com

Герцог и герцогиня Сассекские, которые недавно приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми, временно лишились своего главного заработка.

Британскому принцу Гарри и его жене принадлежит торговая марка Royal Sussex – с ее помощью они продают футболки, значки, открытки и другие сувениры со своими изображениями. Однако один австралийский врач сделал так, что бренд оказался заблокирован. Оказалось, что после регистрации товарного знака наступает особый период, когда любой человек может на законодательном уровне выразить свои претензии и выступить против его использования. Этим и воспользовался медик по имени Бенджамин Вустер, который, однако, никак не объяснил свои действия.

Теперь Гарри и Меган придется защищать право на торговую марку в суде. Эксперты отмечают, что у герцога и герцогини есть шанс в результате процесса полностью лишиться дохода от сувенирной продукции.

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