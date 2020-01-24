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24 января 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

герцогиня Меган, PPE/face to face

Сестра герцогини Сассекской Меган – 54-летняя Саманта Маркл – высказалась о решении своей сестры отказаться от исполнения королевских обязанностей. Женщина отреагировала на эту новость весьма резко.

Саманта убеждена, что Меган прошлась по королевской семье как торнадо, разрушив отношения принца с родными. Женщина считает, что ее сестра прекрасно знала все требования, которые влечет за собой замужество за членом семьи монархов, однако не подумала о том, сможет ли она их выполнять.

По словам Саманты Маркл, Меган предала всю королевскую семью и, в частности, королеву Елизавету II. Кроме того, она якобы не выдержала постоянных сравнений с герцогиней Кэтрин.

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