Принц Гарри и герцогиня Маркл пригрозили судом журналистам

Герцог и герцогиня Сассекские пригрозили журналистам судом. Принц Гарри и его супруга Меган, согласно последней информации, не желают, чтобы сотрудники СМИ вмешивались в их частную жизнь.

Юристы герцога и герцогини пригрозили журналистам судебными разбирательствами после того, как папарацци сфотографировали Меган, ее сына Арчи и двух собак во время их прогулки в канадском парке. СМИ опубликовали снимки без разрешения супружеской пары.

Согласно некоторым данным, фотографы делали снимки даже внутри жилища Гарри и Меган при помощи особых чувствительных объективов.

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