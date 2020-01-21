Жена принца Чарльза странно отреагировала на вопрос про герцогиню Меган

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21 января 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Камилла Паркер-Боулз, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз странно отреагировала на вопрос журналиста о том, будет ли она скучать по герцогине Сассекской Меган и своему пасынку принцу Гарри.

Во время пребывания Камиллы на благотворительном мероприятии организации Prospect Hospice в городе Суиндон в Графстве Уилтшир репортер застал ее врасплох. Услышав вопрос, будет ли она скучать по Гарри и Меган, герцогиня Корнуольская странно улыбнулась, а затем, не скрывая иронии, произнесла: "Мм... Ну, конечно".

Подобное поведение удивило поклонников британской королевской семьи. Некоторым показалось, что в ответе Камиллы сквозила откровенная неприязнь.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган приняли решение отойти от выполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JastrzabPost.pl ???? (@jastrzabpost.pl)20 Янв 2020 в 12:17 PST