Жена принца Чарльза странно отреагировала на вопрос про герцогиню Меган

Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз странно отреагировала на вопрос журналиста о том, будет ли она скучать по герцогине Сассекской Меган и своему пасынку принцу Гарри.
Во время пребывания Камиллы на благотворительном мероприятии организации Prospect Hospice в городе Суиндон в Графстве Уилтшир репортер застал ее врасплох. Услышав вопрос, будет ли она скучать по Гарри и Меган, герцогиня Корнуольская странно улыбнулась, а затем, не скрывая иронии, произнесла: "Мм... Ну, конечно".
Подобное поведение удивило поклонников британской королевской семьи. Некоторым показалось, что в ответе Камиллы сквозила откровенная неприязнь.
Ранее стало известно, что Гарри и Меган приняли решение отойти от выполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми.
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