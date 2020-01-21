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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Герцогиня Меган выглядит абсолютно счастливой на прогулке с сыном и собаками

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Меган выглядит абсолютно счастливой на прогулке с сыном и собаками
герцогиня Меган, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

В сети появилась фотография, на которой герцогиня Сассекская Меган запечатлена на прогулке с сыном Арчи и собаками в Канаде. Супруга британского принца Гарри выглядит на снимке абсолютно счастливой.

На фото можно увидеть Меган в леггинсах, простой куртке и удобных сапогах. В слинге у нее находится ребенок, а в каждой руке герцогиня держит поводок. На лице герцогини можно увидеть широкую улыбку, которая свидетельствует о том, что такой образ жизни ей по душе.

Напомним, Меган переехала в Канаду после решения отойти от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимой от семьи монархов.

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Публикация от Duchess of Sussex (@sussex.meghan)20 Янв 2020 в 5:52 PST

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