Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Принц Гарри отправился в Канаду к семье

, 03:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Принц Гарри отправился в Канаду к семье
Принц Гарри, фото: Instagram

Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.

По сообщениям The Telegraph, ранее в понедельник, 20 января, Гарри принял участие в саммите лидеров 21 африканской страны в Лондоне, который провел премьер-министр Борис Джонсон.

Отмечается, что саммит прошел буквально на следующий день после того, как Гарри и его супруга Меган заявили об отказе от своих королевских обязанностей.

 

Читайте также:

1. Демократично: в сети обсуждают образ для первого выхода герцогини Меган после переезда в Канаду

2. Принц Гарри прокомментировал решение отказаться от королевских обязанностей: "Мы совершаем прыжок в неизвестность"

ЕП

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

//новости ан

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

//новости ан

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…

Наталью Бочкаревуобвиняли в хранении наркотиков, но она уверяла, что ничего не знала о запрещенных веществах, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот…