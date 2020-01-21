Принц Гарри отправился в Канаду к семье

Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.
По сообщениям The Telegraph, ранее в понедельник, 20 января, Гарри принял участие в саммите лидеров 21 африканской страны в Лондоне, который провел премьер-министр Борис Джонсон.
Отмечается, что саммит прошел буквально на следующий день после того, как Гарри и его супруга Меган заявили об отказе от своих королевских обязанностей.
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