Принц Гарри отправился в Канаду к семье

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21 января 2020, 03:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Принц Гарри, фото: Instagram

Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.

По сообщениям The Telegraph, ранее в понедельник, 20 января, Гарри принял участие в саммите лидеров 21 африканской страны в Лондоне, который провел премьер-министр Борис Джонсон.

Отмечается, что саммит прошел буквально на следующий день после того, как Гарри и его супруга Меган заявили об отказе от своих королевских обязанностей.

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