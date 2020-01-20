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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Принц Гарри прокомментировал решение отказаться от королевских обязанностей: "Мы совершаем прыжок в неизвестность"

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ITV

Принц Гарри прокомментировал решение отказаться от королевских обязанностей:
Фото: принц Гарри, Instagram

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень печалят его, но другого выхода у него не было.

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«Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого. Решение, которое я принял – о том, что я и моя жена, не одно из тех, что я принял легко», - пояснил принц.

При этом Гарри отметил, что «не всегда все делал правильно» и поблагодарил бабушку Елизавету II за поддержку. Он отметил, что вел долгие переговоры для принятия данного решения. Член королевской семьи добавил, что они с Меган Маркл никуда не уходят и не покидают навсегда свою страну.  

«Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», - уточнил Гарри, отметив, что совершает прыжок в неизвестность.

«Спасибо, что придали мне смелости для того, чтобы я смог пойти на этот шаг», - заключил он.

БА

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