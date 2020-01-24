СМИ утверждают, что отъезд принца Гарри и его жены в Канаду подкосил здоровье Елизаветы II

//В мире 13+

24 января 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

королева Великобритании Елизавета II, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

СМИ сообщают, что решение принца Гарри и герцогини Меган покинуть Великобританию негативно сказалось на здоровье королевы Елизаветы II. Накануне она не появилась на очень важном мероприятии.

Вчера Елизавета II не пришла на традиционную ежегодную встречу в женском институте. Примечательно, что королева Великобритании не пропустила ни одного заседания с 1943 года, сообщает kp.ru. О том, что глава семьи монархов не прибудет на мероприятие стало известно всего за полчаса до его начала.

В Букингемском дворце заявили, что королева "немного простужена", поэтому поводов для беспокойства нет. Поклонники монаршей особы, однако, полагают, что ее состояние связано с сильными переживаниями из-за внука, а отнюдь не с насморком.

Читайте также:

1. Сестра герцогини Сассекской: "Меган прошлась по королевской семье как торнадо"