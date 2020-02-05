Коронавирус выявили у шестимесячного ребенка в Сингапуре

Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что в Сингапуре пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, выявили у шестимесячного ребенка. Об этом сегодня сообщили сотрудники минздрава страны.

Ранее сообщалось о 24 заболевших коронавирусом в Сингапуре. Установлено, что оба родителя шестимесячного ребенка, у которого медики сегодня обнаружили болезнь, заражены пневмонией. Данных о состоянии малыша к настоящему моменту не поступало.