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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Коронавирус выявили у шестимесячного ребенка в Сингапуре

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус выявили у шестимесячного ребенка в Сингапуре
китайские врачи, Peng Zhaozhi/Xinhua
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что в Сингапуре пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, выявили у шестимесячного ребенка. Об этом сегодня сообщили сотрудники минздрава страны.
 
Ранее сообщалось о 24 заболевших коронавирусом в Сингапуре. Установлено, что оба родителя шестимесячного ребенка, у которого медики сегодня обнаружили болезнь, заражены пневмонией. Данных о состоянии малыша к настоящему моменту не поступало.
 
Власти Сингапура подчеркивают, что пока свидетельств широкого распространения вируса на территории страны не наблюдается.
ЕТ

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