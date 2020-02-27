Новые санкции против России – доказательств вины не требуется

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27 февраля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции ввиду нарушения американского закона о запрещении передачи ОМУ и технологий его создания Ирану, КНДР и Сирии.

В очередной раз не были представлены доказательства того, что Москва поддерживала иранскую ракетную программу. Имеются ли у американцев точные сведения о передаче РФ ракет Ирану, КНДР и Сирии? Маловероятно.

Новый демарш США против России

Введение двухлетних санкций означает запрет на приобретение продукции и услуг, попадающих под режим экспортного контроля; помощь; продажу оружия и военной техники; передачу технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средств доставки. США сами загоняют себя в тупик, экстерриториально применяя свое законодательство в нарушение международного права и отказываясь от восстановления диалога. Почему США позволяют вводить односторонние дискриминационные меры, без одобрения ООН или ВТО?

Меры были приняты на основе мониторинга соблюдения «Акта о нераспространении», принятого в 2009 г.Ограничения затронули 150-й авиаремонтный завод; объединение «Авиаэкспорт»; несколько предприятий госкорпорации «Ростех»; «Рособоронэкспорт»; Ульяновский институт гражданской авиации; Уральский тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушную академию им. Жуковского и Гагарина. В этот раз американские власти даже не уточнили, о каких российских компаниях и лицах идет речь, как отметили РИА Новости.

Наряду с этим Трамп продлил санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма в марте 2014 г. США вновь не посчитались с мнением международного сообщества, которое уже поняло, что настоящий агрессор – Украина.

Чем ответит Россия?

Следует подумать об ответных мерах, чтобы препятствовать США безнаказанно применять свой санкционный инструментарий, например:

1. Принять ответные санкции в отношении американской продукции и услуг.

2. Провести референдум в Донбассе, присоединить настрадавшиеся непризнанные Донецкую и Луганскую республики к России и получить одобрение международного сообщества.

3. Организовать многостороннее обсуждение с партнерами повторяющих незаконных действий США по экстерриториальному применению законодательства.

4. Добиться принятия мер против США за незаконные санкции, военные операции с целью вмешательства во внутренние дела стран и смены режима в ООН и ВТО.

5. Сильней артикулировать позицию, находить открытую поддержку и доказывать, что действия США причиняют урон миру, безопасности и развитию.

В интервью «Аргументам недели» сенатор Андрей Климов заявил, что Россия должна говорить профессионально, аргументировано и своевременно, используя традиционные и новые способы. В частности, Москва приглашала большую группу журналистов из Европы Азии, в Крым. Важно продолжить эту практику.

Между тем, как передает CNBC, в заявлении Госдепартамента не содержится информации о других жертвах санкционного давления. Тем самым косвенно подтверждается нелегитимность практики наказать суверенные государства.

Константин Косачев, председатель Комитета СФ по международным делам, назвал абсолютным цинизмом введение новых санкцийгосударством, которое в одностороннем порядке вышло из «ядерной сделки». Надеемся, что со стороны российского руководства последует ответная реакция, поскольку экстерриториальное применение внутреннего законодательства США неприемлемо для России.

Важно грамотно ответить на новые санкции, тем самым показать, что Россия не слабое государство – она способна на многое ради мира и справедливости! Более того, необходимо прекратить муссирование вашингтонским истеблишментом намерения России вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. У них не должно быть ни малейшего повода обвинять нашу страну.

Европа поворачивается к России

В условиях давления США на Россию Европа начала осознавать бессмысленность и неэффективность антироссийских санкций. Самым последним примером является признание президента Франции Э. Макрона взаимного убытка от санкций на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2020 г.

Как комментирует сенатор Алексей Пушков, санкции против России дали «нулевой результат» и обернулись ловушкой для Европы, из которой она не знает, как выйти. Поэтому Франция открыто выступила за восстановление стратегического диалога с Россией. Но на это уйдет время, главное – не затягивать. При этом Макрон предлагает разработать долгосрочную стратегию развития отношений ЕС и РФ.

В январе было достигнуто соглашение об углублении стратегических отношений с Россией без нарушений международного права. Так, что пока Вашингтон старается вести как можно больше санкций, Париж скоро обновит экономические отношения с Москвой.

Американские эксперты из Foreign Affairs и Politico призвали не игнорировать Россию и заключить США сделку с ней. Они фактически признали конкуренцию за перезагрузку с Россией между Парижем и администрацией Трампа, вынужденной вводить санкции под нажимом американской «старой» элиты.

Пока США пытаются давить на Россию − Иран не страшится «санкций из ада» и уже использует ракетные баллистические технологии в войне с террористами в Сирии или для ответа на убийство иранского генерала. Кстати, ликвидация официальных должных лиц − еще одна незаконная практика США, которые буквально бродят по регионам мира в поисках новой жертвы…