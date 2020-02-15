Сенатор Андрей Климов: «Мы готовы к нормальному, равноправному и профессиональному диалогу!»

//Интервью 13+

15 февраля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

сенатор андрей климов, фото: соцсети

Для читателей «Аргументы недели» Климов Андрей Аркадьевич, заместитель представителя Комитета Совета Федерации по международным делам, расскажет, чем ответить на американскую пропаганду и санкции, на вмешательство прозападных НПО и СМИ; что сделано по защите международного права на АТПФ; как договариваться о новой архитектуре европейской безопасности и как сохранить мир на Ближнем Востоке. Узнаем о работе над проектом международной конвенции по предотвращению вмешательства во внутренние дела.





Чем ответит Россия на обвинения американцам?

- Трамп уцелел на посту президента США – Сенат его оправдал. Его противники пытаются объяснить раскол внешними проблемами и обвиняют Россию во вмешательстве в предстоящие выборы, подрыве доверия к демократии. На Ваш взгляд, имеется ли возможность для восстановления диалога?

- Конфликт, который разгорелся внутри Соединенных Штатов при предыдущих президентских выборах, был замаскирован. Мы видим то же самое при подготовке новых президентских выборов. Под разговоры о российском вмешательстве и других темах, привычных американским избирателям, их давно приучили к этой «русской угрозе» – тема знакомая и намоленная в США. Она ложится на ту матрицу, которая формировалась при помощи Голливуда и образовательных программ. С этим трудно что-то подделать: это глубинное ценностное понимание американцев действительности, которым спекулируют участники внутриполитического процесса.

- Что делают наши парламентарии в условиях, когда фактор России используется во внутриполитических столкновениях в США? Были одобрены санкции против «Северного потока – 2» и законопроект, объявляющий нашу страну спонсором терроризма.

- Прежде всего, мы не собираемся раскручивать конфронтационную гонку. У нас нет антиамериканских настроений, которые были бы основаны на неком неприятии американского народа или государства. Наш лидер В.В. Путин и парламент готовы к нормальному, равноправному, спокойному и профессиональному диалогу. Но американские коллеги, к сожалению, не готовы к нему.

Год назад в Совет Федерации приезжали представители палат американского парламента. Мы переговорили 3 часа, по их просьбе, без прессы. Разговор был спокойный, но когда они вышли из здания, то стали передергивать темы. Они ни разу не произнесли Крым или Украина. В их интервью говорилось: они что-то ставили нам на вид, в общем, белиберда какая-то… С такого рода публикой сложно поддерживать равноправный, спокойный, взаимно уважительный диалог.

Людей, готовых к этому, немного в американском парламенте, но это не означает, что нужно заниматься конфронтационной политикой. Все, что мы делаем, например, временная Комиссия СФ, возглавляемая мной, связано с США настолько, насколько они реально пытаются вмешаться в наши внутренние дела, не более того.

Все наши озабоченности аргументируются и подкрепляются документами, официально опубликованными в США и принятыми Конгрессом, в частности, законами, где наша страна прямо называется противником и предлагается закрыть все лазейки против РФ. Это закон от 2 августа 2017 г. № PL 115-44. Разумеется, мы должны принимать меры реагирования. То, что мы делаем, – это ответная реакция на недружественные шаги, реально принимаемые руководством США.

Мы не заинтересованы в конфронтации и пытаемся не допустить развязывания гонки вооружения. Ни в коем случае мы не пытаемся искусственно создавать препятствия для взаимовыгодной торговли, экономических отношений. Те незаконные меры, которые называют санкциями, были инициированы США против нашей страны, без одобрения СБ ООН. Следовательно, они являются незаконными ограничительными мерами против нашей страны.





Успехи России на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме

- А что делается на межпарламентском уровне для укрепления международного права в контексте американской политики двойных стандартов? Недавно возник вопрос, почему США и их союзники систематически обходят СБ ООН.

- Мы предпринимаем шаги, причем, систематически и активно. В частности, недавно закончилась очередная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии, где я с коллегами работал. Как известно, австралийские политики стараются придерживаться курса США. Американская делегация не изволила приехать туда, видимо, полагала, что ее союзники из Канады, Австралии поддержат их, но вышло иначе. Вместе с нашими партнерами нам удалось провести все российские резолюции. Мы избавили тексты и итоговые документы от таких понятий, внедряемых Западом, как «порядок, основанный на правилах» − то, чем пытаются подменить Устав ООН, международные конвенции и другие формы регулирования международно-правовых отношений.

К удивлению многих, мы смогли провести консенсусом проект резолюции об итогах Второй мировой войны в том понимании, в котором они были зафиксированы в Нюрнбергском процессе. Наш проект, который стал действующим документом, осуждает все проявления нацизма, в том числе нынешние, и любые попытки отбеливания нацизма и пересмотра истории. Он предлагает рассматривать итоги Второй мировой войны в качестве всемирного наследия всего человечества.

Ряд других вопросов нам удалось единогласно реализовать в январе в Канберре, где принимали участие более 30 стран АТПФ, − это серьезное достижение. В этом регионе вырабатывается основной объем ВВП и находится большая часть населения земли.

В рамках белградской ассамблеи Межпарламентского союза − главный орган всех парламентариев мира, куда США не ездят, поскольку не могут получить устойчивого большинства, нам удалось много сделать в рамках постоянно действующих комитетов. Например, я работал в Комитете по миру и международной безопасности. Это было не просто, но мы это сделали.



- А что было сделано?



- На полях мы подписали важный документ – Калининградскую инициативу, которая призывает все парламентские партии мира поддержать тезисы о необходимости укрепления мира и безопасности, о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Прежде всего, мы апеллировали к странам-членам ОБСЕ. Этот документ получил подписи большого числа участников данной ассамблеи.

Был принят ряд других документов на высоком уровне. Под эгидой ООН и при поддержке МПС продвигаемся в реализации нашей инициативы о проведении встречи в РФ мировых лидеров и представителей мировых конфессий для обсуждения будущего нашей цивилизации, борьбы с международным терроризмом и т.д. Эта работа идет каждый день в рамках двусторонних контактов, встреч на уровне политических партий, имеющих места в парламенте, работы с партнерами по БРИКС, где мы активно занимаемся парламентским и партийным измерениями. В ШОС появляются парламентские и партийные элементы. Это приводит к существенным изменениям.

В результате совместных усилий с коллегами из Китая и других стран, входящих в ШОС и БРИКС, удалось добиться того, чтобы Интернет-платформа Гугл в ноябре поменяла правила размещения политической рекламы. Я, как председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета, уже комментировал этот прямой результат нашей деятельности, направленной на то, чтобы выборы в России происходили исключительно по российскому законодательству и чтобы Интернет-платформы, в том числе Гугл, вели себя с уважением к национальному законодательству РФ, к ее избирательному праву.





Прозападные НПО и СМИ наступают!

- Что планируется предпринять для противодействия вмешательству прозападных НПО во внутренние дела РФ? Вы как-то перечисляли целый набор информационных, политических, административных, финансовых инструментов.

- К этому добавьте еще законодательные меры. Из внесенных в декабре изменений вступают в силу нормы, связанные с физическими лицами и иноагентами. Это новация в нашем праве.

Это обсуждалось с 2017 г., с момента работы нашей комиссии. Считаю, что это первый шаг – там есть еще, чем позаниматься. Мы должны провести мониторинг того, как будет работать эта часть нашего законодательства. Вопрос непростой. Мы ни в коем случае не допустим ущемление законных прав наших граждан. Кстати, эти поправки определяют порядок, при котором физические лица, сотрудничающие с иностранными СМИ, связанные с иноагентами и получающие материальную поддержку из-за рубежа, должны декларировать какого рода помощь они получают. Они не должны себя выдавать за независимых обозревателей, журналистов, блогеров. Все граждане должны понимать, с кем они имеют дело.

В США за подобное предусмотрено уголовное наказание. У нас за нарушение простых правил предусматриваются административные меры. Эта практика распространена во многих странах.

Меня удивило то о чем, я еще не писал: европейский парламент 19 декабря принял резолюцию по поводу нашего закона о физических лицах и иноагентах. Конечно, эта резолюция не имеет правовых последствий, но я обратил бы внимание на того, кто вносил ее в проект, обосновывал и ратовал за принятие. Они просто грубо извращали суть наших поправок и приписывали того, чего нет. Они забыли о том, что такого рода меры уже грубо принимались в странах Евросоюза.





От угроз Запада к конвенции о предотвращении вмешательства

- Вспоминаются угрозы эстонских властей журналистам «Спутник»…



- В Эстонии начали угрожать к привлечению к уголовной ответственности людям только за то, что они сотрудничают с нашим информационным органом «Спутник». Или в Болгарии за то, что ее гражданин Николай Малинов посещал Россию и выступал на разных конференциях, на него завели уголовное дело по линии шпионажа.

И сравните наши меры, которые являются ответными и основанными на международном праве. Устав ООН запрещает любого рода вмешательства в суверенные дела государств. Но такого рода резолюции поддерживаются евродепутатами. Это свидетельство того, что мы на правильном пути: кто их инициировал и поддерживал − фигуранты в наших топ-листах за откровенную антироссийскую деятельность. Это поддержано той самой публикой, которая получает зарубежное финансирование, а потом приезжает в Брюссель и устраивает разного рода форумы. Участников подводят к журналистам и выдают за мнения всех россиян.

Это требует реагирования, но наша Комиссия не является правоохранительным или судебным органом. Мы можем давать только политические оценки тем или иным фактам, проводить политический анализ, доводить до сведения граждан и международной общественности и делать рекомендации. Часть из них становится законами, а часть реализуется другими органами власти. Что-то мы рекомендуем сделать в регионах РФ. Какие-то вопросы мы обсуждаем с зарубежными партнерами в рамках межпарламентских и межпартийных форматах. Это очень серьезная работа.

Наша Комиссия предложила − это поддержали в некоторых странах − создать проект международной конвенции о предотвращении вмешательства во внутренние дела. Это нечто новое. Единственный документ, который прямо запрещал такого рода деятельность, является Устав ООН, написанный после окончания Второй мировой войны. Тогда не было таких вызовов, как кибератаки и кибервойны. Наши реалии не могли быть учтены теми, кто писал Устав ООН. При этом сейчас грубо попираются его нормы. Поэтому эту концепцию необходимо подготовить и принять. Это сложная история, потому что противодействие будет огромным.

Министр иностранных дел С.В. Лавров прямо поддерживал инициативу нашей Комиссии. Мы понимаем, что предстоит очень тяжелый и длинный путь. Тем не менее, мы начали работу над концепцией этого документа и в недалеком будущем представим наши предложения и российской, и зарубежной общественности.





Что делать с инсинуациями?

- Надеемся, что у нас все получится, поскольку конвенция нужна. А какие НПО или СМИ, которые работают с общественным мнением, вызывают особые подозрения?

- Существует специальная процедура для того, чтобы структура попала в перечень нежелательных организаций. Для физических лиц или иностранных агентов также существует процедура. И на того, кто туда не попал, мы не можем наклеивать ярлыки, исходя из презумпции невиновности. Мы должны быть выше оппонентов.

Как Вы правильно заметили, мы замечаем в СМИ некоторую тенденцию и в сфере культуры целый ряд проявлений, который трудно назвать иначе, как попыткой воздействовать на духовную сферу российской жизни. Так, бывший посол США в Украине, который руководил майданом, приезжает в Грецию, и начинаются у русской православной церкви проблемы с Афоном. И американцы даже не скрывают этого.

Раскол в Украине и жуткие нападки на московский патриархат были ими подогреты. Есть прямые доказательства того, что это было сделано при координации с Госдепартаментом США.

Или возьмем сферу экологии − это серьезное поле битвы идеологии и финансов, за национальные и корпоративные интересы. Людей, которые там находятся немало по зову совести, но ими пытаются манипулировать. Один проект Гретта чего стоит − за ним кроются люди, далекие от решения гуманитарных вопросов, но имеющие отношение к мировому финансовому закулисью. Мы еще подготовим материал на эту тему. Уже проводилось специальное заседание.

России наносится материальный ущерб в результате реализации псевдоэкологических тем. Сколько препонов ставилось на пути «Северному потоку-2»? Сколько раз не давали открыть на территории РФ заводы, с должным образом подготовленными производственными мощностями, закрывая глаза на старые предприятия, которые наносит огромный ущерб экологии? Интересуют те предприятия, которые работают на основе достижений технологического прогресса. Духовная, экологическая и технологическая сферы требует особого внимания.



- Имеет ли смысл подключить наших партнеров по ЕАЭС, ШОС и БРИКС с тем, чтобы вместе оказывать сопротивление незаконным практикам?

- В нашу комиссию входит несколько членов СФ, у нас есть большая группа экспертов. Нам очень серьезно помогают органы власти, ведомства и наши партнеры.

У нас налажено международное сотрудничество, но объем работы таков, что сложно быстро двигаться в этом направлении. Для того, чтобы работа была эффективной, требуется прорабатывать мельчайшие подробности и взвешивать каждый шаг, каждое слово. Поэтому ждать быстрых достижений, я бы не призывал, но мы будем последовательно и профессионально работать в этом направлении.





Как раскрыть миру глаза на американскую пропаганду?

- Чем ответить на американскую пропаганду? Как раскрыть миру глаза, используя возможности МИД, парламентской дипломатии и медийные ресурсы?

- На американскую пропаганду, да и на любую другую, если она носит антироссийское содержание, мы должны отвечать аргументами в информационном пространстве, по принципу «сам дурак».

Мы должны говорить спокойно, профессионально, уверенно и аргументировано. Кстати, это великолепно делает наш МИД. Но делать это надо своевременно, используя не только традиционные способы, но и новые способы. Например, мы приглашали довольно большую группу журналистов из Европы Азии, в Крым. Это было три десятка журналистов, из разных стран – Италия, ЮАР, Индия. Были представлены известные СМИ.

Многие санкции были ведены из-за того, что происходило в Крыму. Мы дали им возможность встретиться с Аксеновым, Константиновым, побывать в Ялте и Симферополе, поговорить с людьми, представляющими разные национальные группы, с теми, кто участвовал в событиях 2014 г., и поглядеть на большое количество туристов из зарубежных стран, в том числе с Украины.

У многих журналистов все перевернулось и стало на свои места. Они были под впечатлением от англо-американской пропаганды, которая совершенно другое им рассказывало. Я видел их публикации − они ошарашивали читателей. Аналогичную миссию мы организовали для Дальнего Востока с участием серьезных компаний.

Активно работаем с русскоязычными журналистами зарубежных изданий. Я недавно встречался с большой группой – из 30 человек. Мы должны активно работать в соцсетях, имею в виду не только сенаторов. Этой работой надо заниматься. Причем вести ее не дожидаясь очередных чрезвычайных происшествий, а на регулярной основе.

- Российскими парламентариями был поднят вопрос о недопустимости односторонних санкций с точки зрения их гуманитарных последствий на ассамблеи Межпарламентского союза. Их ущерб сопоставим с результатом действий фашистов. Председатель Комитета Совета Федерации по международным отношениям К.И. Косачев неоднократно об этом говорил.

- Есть правовые методы решения вопроса. Никто не отменял их зеркального характера. А, где-то надо использовать асимметричные меры, это иногда работает даже лучше. И мы такие ответы научились давать. Если посмотреть на распределение обязанностей у новых представителей СФ, Вы увидите, что у них прямо среди функционала расписано принятие ответных мер на эти санкции. У нас уже работа систематизирована. Мы ведем ее профессионально, и многие, кто вводил эти санкции, просто поражены на Западе, насколько мы эффективно смогли ответить на эти вызовы.





Уходящая Меркель и колеблющийся Макрон: какой будет европейская безопасность?

- В январе Москву посетила канцлер ФРГ А. Меркель. Президент Франции Э. Макрон решился восстановить диалог с Россией, но внезапно солидаризировался с Польшей по поводу ответственности СССР за Вторую мировую войну, обвинив нас в фальсификации истории. Похоже, он сам ее не очень знает, поскольку усомнился в своем же европейском проекте. Как тогда договариваться о новой архитектуре европейской безопасности?

- Мы на европейском направлении имеем серьезное продвижение. По доступным мне каналам я общаюсь с представителями Евросоюза, депутатским и дипломатическим корпусом. За исключением нескольких стран − три прибалтийских государства, Великобритания, которая покидает ЕС, остальные не проявляют агрессивной антироссийской направленности. Поэтому стало легче двигаться в направлении восстановления нормальных отношений между Россией и Евросоюзом. Это тернистый путь нам постоянно и намеренно подбрасывают разного рода гадости.

Простой пример – у нас нормализуются отношения с ФРГ, и кто-то убивает на ее территории бандидата, которого мы просили вернуть для судебного делопроизводства1. Сразу же начинается высылка наших дипломатов, какой-то бред поднимется в СМИ. Это, конечно, мешает нормализации диалога с ФРГ.

В то же время американцы демонстративно убивают правительственных чиновников суверенного государства – Иран, на глазах всего мира, гордятся этим и делают это нагло на территории другой страны2. В результате напряженности еще больше людей погибает.

Когда сбивают иранский пассажирский самолет, который, с точки зрения американских военных, представляет потенциальную угрозу, это в порядке вещей – ни извинений, ни компенсаций. Если подобное происходит в других местах, американцы пытаются обвинить без всяких доказательств причастности, в том числе Россию, и немедленно отреагировать санкциями. Вбрасывание искусственных преград – вот, что наблюдается. Это их ответная реакция на то, что у нас нащупывается прогресс во взаимодействии со странами Евросоюза. Полагаю, что надо продолжать эту линию. В большинстве стран ЕС есть понимание необходимости нормализации этих процессов − они устали от ненужной борьбы. ЕС теряет гораздо больше, чем РФ – это уже подсчитано.

Надеюсь, в ближайшие год − два мы сможем в значительной степени нормализовать ситуацию на европейском направлении. Это будет на пользу, как России, так и Евросоюзу.





Россия – главный хранитель мира и безопасности на Ближнем Востоке

- Будет ли Москва привлекать Европу и Китай к восстановлению мира и безопасности на Ближнем Востоке в контексте противостояния США и Ирана?

- Главные участники переговорного процесса должны быть те государства и политические силы, которые непосредственно находятся на территории Ближнего Востока. Это их суверенные права, их компетенция. Там уже присутствуют США – у них военная база, экономические интересы, большое количество союзников, с которыми они связаны соглашениями. Китайцами сделаны огромные вложения в инфраструктуру, размещены средства в ценные бумаги. То же самое можно сказать про немецкий и французский бизнес. Они не могут быть безучастными наблюдателями. Конечно, имеются интересы у России. Кстати, никто не отменял правило, по которым то или иное государство для решения тех или иных задач может просить о помощи другое государство, в частности, так произошло в Сирии. Мы играем важную стабилизирующую роль, обеспечиваем мир и удерживаем стороны от ненужной конфронтации, от разрастания горячего рода конфликтов.

- Спасибо за подробные разъяснения наших действий на международной арене!