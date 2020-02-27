В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

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27 февраля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

В 41,1% детских поликлиник и больниц в России отсутствует центральное отопление. Такие данные опубликовала Счетная палата. Аудиторы проверили 116 865 зданий детских медучреждений.

Еще в 35% из них нет канализации, в 30,5% — водопровода, а 14% находятся в аварийном состоянии. И выводы они сделали неутешительные: «Доступность услуг в сфере детского здравоохранения пока не соответствует требуемому уровню. Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт».

«И это еще очень мягко сказано. Ведь чиновникам нельзя материться в отчетах», «Зато прием в клинике Малышевой для олигархов стоит 20 тысяч и там водопровод точно есть», «Если бы хоть кто-то из детей депутатов и министров полечился в нашей сельской поликлинике, они бы не выжили, а народ ничего – помрут, бабы еще нарожают», - комментируют новость в Сети.

По данным аудиторов, бюджетные средства, которые направляются на оснащение детских поликлиник и больниц, расходуются неэффективно.