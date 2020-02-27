Шнуров надеется, что нашел своих избирателей:

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27 февраля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Шнуров, Instagram

Известный российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что нашел своих избирателей. По его словам, многие люди пишут ему в директ Instagram, что из-за него впервые пойдут на выборы.

«Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя», - высказал член петербургского отделения «Партии Роста».

Шнуров отметил, что рассматривает политику, как «искусство» или творческий процесс. Исполнитель добавил, что его аудитория его возраста, а также есть люди помладше и постарше.

«Можете зайти, посмотреть - все посты на месте. Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить ровно, как он», - ответил он, комментируя вопрос о том, что он якобы удалил ранее написанные политические посты.

Он считает, что данная информация похожа на «черный пиар». При этом Шнуров объяснил, что не собирается быть более политкорректным и зачитал строки из своего «нового» стихотворения про «Единую Россию».

Ранее музыкант написал шуточные строчки про то, что из «колхозников» ЕР пытаются сделать «денди». Так он отреагировал на новость о смене названия и лидера партии.