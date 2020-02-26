В Госдуме раскрыли подробности объединения

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26 февраля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ольга Баталина, сайт Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Баталина прокомментировала сообщение о смене лидера и названия «Единой России», а также объединение партии с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ). Подобная информация появилась ранее в СМИ.

«Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И насколько я видела сегодня в комментариях, не обсуждалось и Центральным штабом Общероссийского народного фронта», - высказала политик.

Кроме того, отвечая на вопрос, планируется ли проведение внеочередного съезда партии, Баталина заявила, что подобный вопрос не обсуждался и есть определенный регламент созыва съездов. По её словам, никакие объединения с ОНФ в ближайшее время не планировались.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов уже говорил, что ему ничего неизвестно о таком проекте.