В «Единой России» оценили сообщение о смене лидера и названия

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26 февраля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сайт Госдумы РФ

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что руководство партии не обсуждало смену лидера, названия и объединение «Единой России» с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ). Информация о кардинальных изменениях появилась ранее в СМИ.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», - уточнил он.

Позже депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ Николай Говорин подтвердил изданию «Газета.ру», что подобные вопросы публично не обсуждались. При этом он отметил, что ему ничего неизвестно.

Однако Сергей Шнуров отреагировал на сообщение в СМИ шуточным стихотворением, в котором назвал членов ЕР «колхозниками», превратившихся в «денди». Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев призвал музыканта относиться к людям с уважением.