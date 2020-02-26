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Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев ответил Сергею Шнурову, назвавшему единороссов "колхозниками"

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев ответил Сергею Шнурову, назвавшему единороссов

Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев ответил Сергею Шнурову, назвавшему единороссов в своем стихотворении «колхозниками», из которых всеми силами пытались сделать денди. Это стихотворение Шнур написал, после того как стало извесно, что партия сменит название и лидера.

Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Из колхозников пытались сделать денди...
Только толку? К бабке не ходи.
Сколько раз ты этих не ребренди,
Будет результат всегда один.

Пармаментарий стихов писать не стал, ответил не по существу,  но напомнил об этике. «Я не литературный критик и стихи не комментирую. Что касается политической позиции господина Шнурова, я бы посоветовал ему меньше снобизма. Если он решил стать публичным политиком, к людям надо относиться с уважением, в том числе и к тем, кого он считает своими оппонентами»,  - сказал Андрей Исаев.

БИ

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