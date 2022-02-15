Последствия после российских вакцин

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 февраля 2022, 12:10 Константин Куликов,

Анекдот. Этапы вакцинации:

1. "Вакцинированные не заражаются."

2. "Вакцинированные заражаются, но не заболевают."

3. "Вакцинированные заболевают, но легко."

3.1 "Те, которые заболевают тяжело после вакцинирования - это лжевакцинированные."

4. "Вакцинированные заболевают тяжело, но не попадают в реанимацию."

5. "Вакцинированные попадают в реанимацию, но не умирают."

6. "Вакцинированные умирают, но в лёгкой форме."

Жизненно, но смешного тут мало…

Ранее уже сообщалось о побочных реакциях после вакцин не российского производства. Официальная статистика ВОЗ мягко говоря «удивляет». 3 млн пострадавших! – это статистика только части вакцин, только части стран, только серьезные осложнения, и только то что включили в официальную статистику. С публикацией можно ознакомиться тут.

Кроме того, ранее сообщалось и о тысячах смертей после вакцин, также не российского производства. Статистика так же не всех вакцин, не всех стран и только то, что попало в статистику и официальные документы «Pfizer». Более того, данные по 188 странам мира доказывают, что самые высокие показатели заболеваемости Covid-19 наблюдаются в странах с наибольшим количеством вакцинаций. С публикацией можно ознакомиться тут.

Из публикации можно узнать о том, что только в одной Шотландии, согласно данным, (Шотландский совет по здравоохранению) умерли за 6 месяцев в течение 28 дней после вакцинации против Covid-19 - 5 522 человека. Информация согласно данным, опубликованных в отчете, ещё 23 июня 2021 года, за период с 8 декабря 2020 года по 11 июня 2021 года. Согласно электронной таблице, которая включает количество смертей по типу вакцины и дате их возникновения, 1877 смертей были вызваны препаратом «Pfizer», 3643 смерти от «AstraZeneca» и 2 от «Moderna». 24 ноября 2021 года, Public Health Scotland публикует новый отчет. В отчете содержатся данные о количестве случаев заболевания Covid-19 и госпитализаций с 23 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года, а также о количестве смертей от Covid-19 с 16 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года. Этот отчет показывает, что 89% смертей от Covid-19 среди полностью вакцинированных.

Как видно, наибольшее количество смертей в Шотландии от препарата «AstraZeneca». В связи с этим вопрос, почему Минздрав России одобрил препарат британско-шведской компании «AstraZeneca»? В настоящий момент одобренный объем партии составил 3500 доз.

Итак, с иностранными вакцинами вроде как внесли ясность, но что там с российскими?

Скрываемая смертность и осложнения после российских вакцин…

Вице-премьер Голикова: «За 2020 год в России ни один человек не умер от вакцины». «До 2021 года у нас не фиксировалось смертельных случаев после вакцинации», — заявила вице-премьер. Она добавила, что данные о смертности от вакцинации за текущий год станут известны позднее». Однако, такие данные не стали «достоянием общественности», а совсем наоборот…

Для тех, кто ещё не знает:

1) Минздрав РФ отказывается официально публиковать результаты клинических исследований вакцин, так как этот важнейший фактор вашей жизни, смерти и здоровья (а также жизни, смерти и здоровья ваших детей) - оказывается... коммерческая тайна!

2) Минздрав РФ отказывается публиковать данные о заболеваемости и смертности после вакцинации, потому что эти данные "могут вызвать негативное отношение к вакцинации"! Что же там за такие данные, остается только догадываться.

Депутату Алексею Куринному (КПРФ) в Минздраве РФ объяснили отказ предоставить данные клинических испытаний российских вакцин: «Согласно законодательству, эта информация является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика». Депутат Госдумы Владимир Плякин направил запрос в Минздрав РФ о количестве заболевших и умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан. «Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Что тут скажешь, видимо действительно есть что скрывать. И как тут не вспомнить Томаса Джозефа Даннинга с его известным высказыванием о сути капитализма, процитированное Карлом Марксом в «Капитале» и потому часто ошибочно ему приписываемое:

«Капитал, избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». А сокрытие такой информации это нарушает и права человека и законодательство РФ.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 24

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Статья 8. Право на доступ к информации

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.

Статья 10. Распространение информации или предоставление информации

1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статьи 10 часть 1 Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. В Части 2 указано, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об основных потребительских свойствах товаров (прим. Потребительское свойство товара - это свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей).

В законодательстве РФ существуют и отдельные статьи закона, касающиеся медицинской информации непосредственно. В соответствии с частью 1 Статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях.

В Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, в части 1 Статьи 20 указано, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Часть 5 пункт 3. получение консультаций врачей-специалистов, пункт 5. получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. Согласно Статьи 23, «Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние...»

Согласно пункта 5 Приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28924) «Перед оформлением информированного добровольного согласия лечащим врачом либо иным медицинским работником гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляется в доступной для него форме полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, о последствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».

Уголовный кодекс Российской Федерации:

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации. Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.

Смертность и осложнения после российских вакцин: то, что «просочилось» в СМИ…

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах российской вакцины "Спутник", которую используют в стране с начала года. Отчет основан на данных, полученных до 31 июля 2021 года. Случаев серьезных побочек после "Спутника" - менее 1% от общего числа. Однако большинство отчетов о тех или иных побочных эффектах поступили именно по "Спутнику" - 38 669 случаев, хотя их и посчитали нетяжелыми.

Профессор Редько посчитал количество погибших от вакцинации в России «По Санкт-Петербургу количество осложнений от вакцины даёт МИАЦ (Медицинский информационный аналитический центр). По их данным это 3,64%. Соответственно, давайте приложим эту цифру к трём с половиной миллионов вакцинированных. Мы получим примерно 200 тысяч человек», «Если мы говорим, что у нас в 2021 году в Санкт-Петербурге заболело 486 тысяч человек, то, выходит, что чуть меньше половины дали эти осложнения. Можно предположить, что если бы не вакцинировали, то было бы на 200 тысяч меньше», «На собрании у уполномоченного по правам человека руководитель медицинской информационно-аналитической службы по здравоохранению заявила, что смертность у привитых в 25 раз ниже, чем у не привитых. Также нам известно, что за 2021 год от коронавируса умерло 28 тысяч. Следовательно, мы можем предположить примерную цифру умерших от вакцинации: около 1 100 человек». Такое оценочное вычисление нельзя считать полностью корректным: «Ведь умершие от ковида – это люди с ослабленным иммунитетом, больные люди. И то, что они иногда умирают – в этом, увы, ничего удивительного нет. Но на вакцинацию-то были отправлены совершенно здоровые. И именно из этого здорового контингента больше тысячи человек (по вашим же данным!) умерло». Можно попытаться получить искомую цифру, оттолкнувшись от других данных: «Давайте вспомним, что ещё 200 тысяч получили после вакцинации осложнение, то есть тяжело переболели. Это примерно две пятых от всех заболевших коронавирусом. То есть мы можем предполагать, что и две пятых из умерших – тоже после вакцинации. Пока нам не предоставят исчерпывающие официальные данные мы имеем полное право это подозревать. И тогда мы можем говорить уже не о тысяче жертв вакцинации, а об 11 тысячах. Что, кстати, неплохо корреспондируется с обращениями граждан, которые регистрируются на сайтах, ведущих учёт жертв «коронабесия»: там как раз говорится о 13 тысячах погибших после вакцинации».

Казахстан. За период с 1 февраля по 31 июля 2021 года, в Казахстане умерло 115 вакцинированных, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В октябре их было уже более 700. Причём количество смертей в сентябре в два раза превысило число летальных случаев за полгода. По некоторым данным, Министерство здравоохранения Казахстана, сообщает, что с момента начала кампании по иммунизации против коронавирусной инфекции в Казахстане, с февраля по октябрь 2021 года, зарегистрировано 930 летальных случаев среди вакцинированных. В Казахстане, в основном используется «Спутник V» российской разработки, который изготавливают на заводе в Караганде из российского сырья.

Удмуртия. Более 3 тысяч жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прививки. Согласно сообщению пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 8 февраля 2022 года, после прохождения полного курса вакцинации коронавирусом заболели 2 624 жителя Удмуртии. Из них 2 054 поставили вакцину «Спутник V», 547 – вакцину «ЭпиВакКорона», 23 человека – «КовиВак». Кроме того, 479 человек заболели после получения вакцины «Спутник Лайт».

Согласно данным министерства здравоохранения Алтайского края, в регионе умерло 85 привитых от коронавируса.

6 ноября 2021 год. В Петербурге расследовали 12 смертей после прививки от коронавируса.

13 января 2022 год. На Камчатке минздрав начал проверку факта смерти 18-летней девушки, умершей после прививки от ковида.

22 января 2021 года. В Казани умерла учительница, сделавшая прививку от COVID.

26 января 2021 год. Комсомольская правда сообщила, Смольный созывает комиссию, чтобы разобраться в смерти школьного учителя, скончавшегося через месяц после прививки от коронавируса. В публикации всё сводят к тому, что учитель был заражен коронавирусом, и умер от него, а не от вакцины. «Правда, тогда он еще не знал, что столкнулся с бессимптомными переносчиками и что вскоре коронавирус отправит на больничный десяток его коллег». Но видимо те, кто придумывает эти небылицы, просто не в курсе, о том, что было проведено масштабное исследование, которое показало, что те, у кого нет симптомов - не могут переносить вирус. 21 декабря 2020 года, об этом, сообщила в телепередаче «Жить здорово!», доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. 1 декабря 2020 года было опубликовано масштабное исследование, исходя из которого, в Ухань (Китай), 10 миллионов человек (а это всё население, кто старше 6 лет) из 11 миллионов, из всей массы людей, «нашли» всего 300 «носителей» вируса, но у них не было симптомов. Как оказалось, этот вирус не способен кого-то заразить, потому как не активный и не будет вызывать болезни. Исследователи изучили всех (это более тысячи человек), кто был в близком контакте с бессимптомными носителями. Оказалось, что у всех без исключения людей, находившихся в близком контакте с бессимптомными носителями, анализ на коронавирус был отрицательным. Главный вывод исследования - бессимптомные носители безопасны.

12 марта 2021 год. Парализованный после прививки от коронавируса курсант пошел на поправку.

7 апреля 2021 год. О смерти сотрудницы роддома после вакцинации от КВИ высказались в Минздраве.

10 февраля 2021 год. Житель Карелии скончался на пятый день после прививки от коронавируса.

18 февраля 2021 год. В Ярославской области мужчина умер после прививки.

16 апреля 2021 год. Власти Петербурга знают о трёх умерших после вакцинации от ковида.

30 апреля 2021 год. Почернела стопа и волгоградку госпитализировали с тяжелым тромбозом после прививки «Спутником».

12 мая 2021 год. Экс-футболист "Актобе" умер в 45 лет после вакцинации.

18 мая 2021год. У экс-директора РАН отказали ноги после второй прививки «КовиВак».

19 мая 2021 год. В Казахстане четыре человека умерли после вакцинации от COVID-19.

24 мая 2021 год. Российский эпидемиолог заявил о смерти коллеги из Минздрава после вакцинации «Спутником V». В Москве после получения прививки от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) при Минздраве РФ Евгений Соловьёв.

31 июля 2021 год. Три члена семьи на в Краснодарском крае скончались после прививки от коронавируса "ЭпиВакКорона", еще один находится в реанимации.

Может это Карма?

Известный певец Дима Билан назван жертвой пропаганды вакцинации. Как сообщает «Рамблер»: «Певец Дима Билан попал в больницу с коронавирусом, так как стал жертвой пропаганды вакцинации», - заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «На отношение рядовых россиян к прививкам все больше влияет их каждодневная жизнь. Мне кажется, большая часть людей не делала бы прививок, отказались бы от этого, потому что они видят по своим друзьям-знакомым информацию, что прививки ни от чего не спасают. Они поддаются на рекламу медийных людей, таких как Дима Билан, который с легкостью будет рекламировать хоть что, хоть Конституцию, хоть защиту собак, хоть прививку будет делать, и сам сейчас заболел! Поддаваясь на эту рекламу и пропаганду, вот эти вот люди оказываются жертвами вакцинации. Молодые люди делают прививки не для того, чтобы тусоваться, а чтобы работать! И вдруг какие-то осложнения начались. Сколько мы таких знаем», - сказала Останина.

Подобное произошло и со скандально известным журналистом, директором вещания на русском языке телеканала RT Антоном Красовским, весьма активно призывающим к вакцинации: "Вакцинация должна быть принудительная. А будут отказываться — прямо под дулами автоматов", и вот он заболел ковидом после вакцинации.

Вакцинировался, и активно призывал прививаться, а 5 декабря 2021 года ушел из жизни главный врач ГБУЗ МО "Краснознаменская городская поликлиника" и депутат городского округа Краснознаменского, член партии "Единая Россия" 63-летний Ряполов Владимир Семёнович.

Известный блогер и дайвер, Денис Хрусталев, вакцинировался и призывал всех последовать его примеру, и вот умер от коронавируса.

О госпитализации Жириновского, наверное уже большинство знает, но будет вполне уместно напомнить, что после 8-й прививки от коронавируса, он заболел, и чем бы вы думали? Правильно, коронавирусом. Ну а сказать, то, что он активно призывал вакцинироваться, это «ничего» не сказать. Одно только, то, что Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от прививки, чего стоит…

А между тем, ВОЗ не смогла назвать необходимое число бустерных доз для защиты от вируса. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против "длинного ковида", однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса, заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд на брифинге для Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

В «тему»:

Существование COVID-19 не доказано

ПЦР тест не определяет COVID-19

Что не так со статистикой смертей от COVID-19

Российские вакцины не прошли все фазы клинического исследования

Почему ВОЗ не признает российские вакцины

Омикрон «берёт» только вакцинированных и переболевших коронавирусом?

Состав вакцин от COVID-19 вызывает много вопросов

Побочные реакции после вакцин, статистика ВОЗ, и выплаты в Австралии пострадавшим

Какова статистика смертности среди привитых иностранными вакцинами?

Как отказаться от принудительной вакцинации, если заставляет работодатель

Если отстранили от работы за отказ прививаться, если работодателя заставляют прививать сотрудников, судебная практика в РФ

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции