На Камчатке минздрав начал проверку факта смерти 18-летней девушки, умершей после прививки от ковида

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13 января 2022, 09:31 Источник: ИА «Кам 24»

Центр вакцинации,Maksim Konstantinov/globallook.com

Министерство здравоохранения Камчатки начало проверку факта смерти 18-летней жительницы Петропавловска-Камчатского после вакцинации от COVID-19.

Как сообщило местное информационное агентство «КАМ 24», 18-летняя студентка университета Валентина Язенок скончалась 11 января в реанимации краевой больницы. По словам матери девушки, вскоре после введения 12 декабря второго компонента вакцины, ее частично парализовало, затем развилась почечная недостаточность и энцефалит.

Министерство здравоохранения края начало проверку по факту смерти. В комментарии ведомства, опубликованном агентством, говорится, что эксперты ставят под сомнение версию, активно распространяемую соцсетями, о том, что причиной летального исхода могла стать вакцинация. По результатам исследований клиники, в которой пытались спасти студентку, у нее была выявлена болезнь, которая могла привести к смерти.

«Существует медицинская тайна, и мы не вправе раскрывать всех подробностей этого дела. Но есть основания полагать, что у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать медотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила», – заявили в ведомстве.

По утверждению сотрудников минздрава, «после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца – это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений».

Точную причину смерти установит экспертиза, говорится в комментарии минздрава.

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