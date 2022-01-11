Вакцинация и QR-коды стали главными источниками тревог в прошлом году

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2022, 10:12

2021 год был весьма тревожным. Экономические потрясения сменялись стихийными бедствиями. При этом главным источником тревог оставалась пандемия коронавируса.



Как показало исследование КРОС, «ковидная» повестка не сходила на протяжении всего года. Прошлым летом из-за роста цен казалось, что данная тема займёт топ тревожностей. Однако вмешательство правительства снизило градус проблемы. Политические вопросы стали волновать людей меньше, несмотря на прошедшие в прошлом году парламентские выборы.



Уровень тревожности людей продолжает расти. Ограничения, связанные с введением QR-кодов, по мнению определённой категории людей, могут привести к сегрегации в обществе. Многие люди называют систему QR-кодов отправной точкой перехода общества к «цифровому лагерю».



Годом ранее людей больше интересовали политические изменения. В столице перечень тревожностей помимо «классического набора» дополняется страхами из-за роста цен, жестоких преступлений.



Примечательно, что ряд регионов отличается от остальных субъектов по наличию тревожностей. Жителей Чечни и Ингушетии не беспокоит пандемия. У населения голова забита совершенно другими темами и вопросами. Отчасти это связано национальными особенностями и культурой.

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