Мифы об «умирающих привитых англичанах»

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28 июня 2021, 19:40 Источник: scinquisitor.livejournal.com

Тут распространяют новость о том, что в Великобритании среди погибших от нового штамма высокая доля вакцинированных. Как это согласуется с заявленной в Великобритании высокой эффективностью вакцин? А вот как...

Это в России вакцинироваться могут все желающие. В Великобритании вакцинацию разбили на две фазы. Сейчас завершена первая фаза в рамках которой прививали следующих людей:

1. Старше 50 лет;

2. Обитателей и сотрудников домов престарелых;

3. Сотрудников системы здравоохранения;

4. Клинически крайне уязвимых людей;

5. Людей с плохими состоянием здоровья и тех, кто о них заботится.

На эти группы приходилось 99% смертей от коронавируса в Великобритании. Цифры, которые распространяют противники прививок этот факт почему-то не учитывают.

В итоге сравнивают несравнимое: здоровых молодых людей и больных, стариков плюс больных стариков

Теперь благодаря вакцинации на эти группы приходится гораздо меньше смертей. Разумеется общее число смертей при этом значительно уменьшилось.

Во время второй фазы (идет сейчас) до конца июля первую дозы вакцины получат и здоровые люди обычных категорий. Разумеется кто-то из второй категории тоже получили вакцину, но большинство привитых все еще из первой категории. А вот большинство непривитых как раз из второй.

Еще один миф, который распространяют противники вакцин заключается в том, что вакцины от SARS-CoV-2 якобы вызывают антителозависимое усиление инфекции. Никаких подтверждений этому нет. В мире уже применили 2.8 миллиарда доз вакцин, есть куча их разновидностей, прошедших клинические исследования. И ни в одном исследовании никто пока не увидел антителозависимое усиление инфекции.

Все ровно наоборот: привитые если и заболевают, то легче переносят коронавирусную инфекцию!

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