Гебельсовщина в Незалежной цветёт пышным цветом...

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

21 февраля 2022, 13:40 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт: 17 февраля - 29 обстрелов; 18 февраля - 31 обстрел; 19 февраля - 49 обстрелов; 20 февраля - 63 обстрела...

За вчерашний день...

В садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.п. Пионерское погибло два мирных жителя Республики, а также разрушено (повреждено) пять жилых домов;

- в н.п. Пришиб - один мирный житель получил осколочные ранение и разрушен один жилой дом;

- в н.п. Знаменка - двое мирных жителей получили осколочные ранения и повреждено два жилых дома;

- в н.п. Лозовое в результате обстрела сгорел один жилой дом;

- в н.п. Голубовское повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ. – подстанция Михайловка и Петродонецкая №1, без электроснабжения более 1000 абонентов в н.п. Донецкий и н.п. Голубовское.

В ЛНР за эту ночь еще 3 раненых гражданских.

ВСУ за сутки обстреляли ДНР 54 раза, зафиксировано 442 прилёта снаряда и мин 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм миномётов.

Сообщается, что в ДНР за ночь погиб 1 солдат и еще 2 ранены. Погиб один гражданский - в результате минометного обстрела со стороны ВСУ на остановке общественного транспорта погиб шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену.

Примерно в 01:30 во двор школы № 56 в Киевском районе Донецка прилетел снаряд ВСУ. Снаряд упал рядом со школой. В здании выбиты стекла, пострадавших к счастью нет. Собственно вот и обратите внимание, как выглядит настоящий прилет. С характерными повреждениями и разлетом "сыпи" осколков по стенам и потолку.

Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Останки диверсанта от взрыва его же взрывного устройства разлетелись на десятки метров. Рынок у вокзала является многолюдным местом, где практически каждый день собирается большое количество дончан.

В то же время украинские СМИ ничтоже сумняшеся разгоняют, что это "боевики ОРДЛО обстреливают сами себя".

Гебельсовщина в Незалежной цветёт пышным цветом...

Тут вспоминаются события 2008 г., когда Грузия утюжила из Градов и танков по Цхинвалу - все западные СМИ молчали - практически то же самое и на Донбассе. Как воды в рот набрали. А истеричные репортажи из Грузии, выдавая действия грузинских войск за действия российских, они начали только после того, как грузинские вояки получили отдачу.