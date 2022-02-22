Запад отреагировал на решение признать независимость ЛНР и ДНР

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22 февраля 2022, 15:09 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

Паника и отчаяние вновь охватили инвесторов в российские активы, до последнего веривших, что сценария военной эскалации в Украине удастся избежать. Утренний отскок рынка акций в понедельник на новостях о возможном саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена сменился волной распродаж, которая к концу дня достигла рекордных масштабов с начала кризиса в Донбассе.

Доллар на 3 часа ночи по московскому времени достиг отметки 80.226

В Евросоюзе назвали вопиющим нарушением международного права "признание ЛНР и ДНР". Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнули, что ответ на действия российского руководства обязательно будет.

По словам Борреля, санкции будут приниматься Советом ЕС единогласно, а предложить их должен верховный представитель ЕС по иностранным делам. Поэтому Боррель заверил, что будет инициировать их введение. Политик также призвал срочно созвать Совбез ООН...

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил признание "ЛНР и ДНР": "Москва пытается найти предлог для очередного вторжения в Украину... Мы призываем Кремль прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию"

Премьер-министр Польшы Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости «псевдореспублик» актом агрессии против Украины и призвал немедленно ввести санкции и провести саммит ЕС. Глава правительства также повысил введенный в стране режим киберугрозы с первого до третьего из четырех возможных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал". Кроме того, 22 февраля британские власти намерены объявить о пакете новых санкций против России.

Президент Сербии Вучич заявил, что ожидает санкций против российских газопроводов и рост цен на нефть после решения России о признании "ЛНР/ДНР".

Лидер Франции Эммануэль Макрон призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а также ввести санкции против России.

Отреагировали на признания и в правительстве Канады: "Мы решительно осуждаем решение России о признании независимости Донецка и других регионов Украины. Это нарушение Минских соглашений, положений ООН и представляет угрозу стабильности в регионе".

Премьер-министр Джастин Трюдо ранее пообещал "решительный и твердый" ответ в случае признания независимости "Л/ДНР".

В Белом доме заявили, что США ожидали от России заявления о признании "ДНР" и "ЛНР" и готовы немедленно на него отреагировать. Там отметили, что президент Джо Байден в скором времени подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования «псевдореспублик».

В Пентагоне считают, что сегодня ночью Москва отдаст приказ о выдвижении войск РФ на оккупированные территории Донбасса...

МИД Германии назвал признание российских боевиков грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины...

Капитализация индекса МосБиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась на 1,05 триллиона рублей за несколько часов, а сам индекс переписал минимум с декабря 2020 года...

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против Москвы.

Постпредство Украины при ООН считает, что признание независимости "ДНР" и "ЛНР" равнозначно выходу России из Минских соглашений.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также считает, что признание псевдореспублик противоречит "Минску" и дипломатическому решению войны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина повторением сценария 2008 года, когда руководство РФ признало незаконно оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии.

Осудила признание «террористических образований» на Донбассе и президент Молдовы Майя Санду.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, ЕС "завтра или послезавтра" примет решение о введении санкций против России за ее действия на Донбассе.

Кто поддержал независимость республик

На сторону России в вопросе признания ЛНР и ДНР стали только «другие представители непризнанных Западом образований» – в частности, Абхазии и Южной Осетии. Также поддержали независимость республик Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и йеменские хуситы.