В Пентагоне заявляют, что Киев падет в ближайшие дни

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25 февраля 2022, 14:14 Источник: colonelcassad.livejournal.com

В ЛНР и ДНР - сохраняется позиционный характер боевых действий, с попытками народной милиции продвинуться к границам оккупированных ВСУ территорий.

1. Южное направление - ВС РФ сохранили контроль над мостом через Днепр у Херсона, отбив попытки контратак ВСУ. Бои в районе Антоновского моста продолжаются.

Также удерживается Новая Каховка. Сегодня утром был взят Мелитополь и началось продвижение в направлении Бердянска.

2. Харьковское направление - продолжаются бои на ближних подступах к Харькову. Обе стороны несут потери в людях и технике.

3. Сумское направление - ВС РФ взяли Путивль и пройдя через Сумы (там сегодня продолжался бой в аэропорту), продвинулись к Конотопу, окружив город. Сегодня продолжились попытки взять Ахтырку, чтобы выйти к Харькову с запада. На трассе Сумы-Киев выставлены российские блок-посты. Идет продвижение к Киеву и Чернигову.

4. Киев - аэродром Гостомель удерживается десантниками. ВСУ так и не смогли их выбить оттуда. Сегодня утром танковые колоны ВС РФ прорвались на ближние подступы к Киеву и близки к установлению прямой связи с десантом. ВСУ готовит контратаку, заявляя, что сегодня в районе Гостомеля будет выброшен еще один десант.

5. После 10 часов в городе была слышна стрельба. Также десант по заявлению ВС РФ выбросили к западу от Житомира. ВСУ активно подрывают мосты на подступах, стремясь замедлить продвижение ВС РФ.

6. Утром продолжились удары по военным объектам ВСУ по всей территории Украины. Над Киевом был сбит Су-27 ВВС Украины - по одной версии российским ЗРК, по другой - украинским. Сбитый "Калибр" упал на жилой дом в Киеве, но обошлось без жертв.

7. При обстреле Горловки была поражена школа - погибли 2 учительницы.

8. ВСУ нанесли ракетный удар по аэродрому Миллерово на территории РФ. Сообщается о повреждениях на аэродроме, но потерь в самолетах нет.