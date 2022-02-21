США действуют на Украине в своей парадигме

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21 февраля 2022, 15:02 Источник: el-murid.livejournal.com

Ночная новость: Макрон договорился о возможной встрече Байдена и Путина. Конкретная дата пока не называется, формат саммита тоже неясен — очная ли это будет встреча или по телевизору...

Штаты действуют в своей парадигме:

С одной стороны они буквально толкают Путина на вторжение, делая широкий приглашающий жест и говоря: мы не намерены воевать за Украину, если что мы ограничимся введением санкций, а вчера вообще начали говорить о необходимости предоставления гарантий безопасности Польше. С другой Штаты оттягивают время вторжения бесконечными морковками на ниточке. Принцип «ни войны, ни мира».

При этом войска уже выдвинуты к границе...

Военные ночуют прямо в поле в буквальном смысле слова. Возникают классические эксцессы... Есть даже информация (понятно, непроверяемая), что командиры частей получили приказ на вскрытие пакетов 22 февраля в 23:30. Военные понимают, что это значит.

В такой обстановке оттяжка времени на принятие решения еще на день, еще на трое суток, еще на неделю снижает боеспособность войск, причем прямо-таки по экспоненте. То есть, Штаты не против вторжения, и даже очень-таки за, но при этом делают всё, чтобы оно состоялось в наименее благоприятных для Кремля обстоятельствах и условиях. Умно, ничего не скажешь...

Цель любой войны — в новых договоренностях

Особенно в ситуации, когда старые умерли. А старые умерли еще в момент рождения. Естественно, что именно по договоренностям и можно судить, кто в войне выиграл, а кто проиграл. Скажем, в Сирии вроде бы российская армия кого-то там разбила (кого-неясно, но допустим). Однако две трубы «Турецкого потока» пришлось резать... Именно за эти две трубы Кремль и воевал с Турцией. Отсюда простой вопрос — так кто в войне между Турцией и Россией на территории Сирии выглядит победителем?

Сейчас та же история. Если Байден договорится с Путиным обойтись без войны, но предложит мир на своих условиях, то почему бы и нет? Это просто ускорит процесс, вытащит из него ненужный, в общем-то, военный этап.

Логика Байдена почти безупречна:

«Либо Путин примет его условия, либо пусть воюет... А мы оттяжкой времени в критический период ослабим насколько возможно его возможности...»

«Правильное решение, принятое с опозданием, не является правильным»

Собственно, к этому и подталкивают Байден вместе с Макроном кремлевских. Играть в чужую игру по чужим правилам. При этом пребывая в полной уверенности, что именно ты контролируешь процесс...