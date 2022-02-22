"Западные партнеры" более не смогут навязывать России роль «вечного лоха»

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22 февраля 2022, 16:49 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Обращение депутатов Государственной думы к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, вдруг моментально создало ясную перспективу новой политической реальности.

Она заключается в том, что долгоиграющие «танцы с бубнами» вокруг Минских соглашений могут в одночасье закончиться. И в результате Киеву и его западным партнерам придется расстаться с амплуа жуликоватых наперсточников, которые отвели России роль «вечного лоха».

Судя по официальным заявлениям из Киева, пока все последствия такого шага со стороны Москвы украинское руководство просто еще не осознало...

Однако в украинском экспертном сообществе нарастает тревожный гул — до многих начинает доходить осознание того, что многолетний саботаж исполнения Минских соглашений Москве надоел и теперь Украина доигралась. Стоит понимать, что выход Москвы из давно мертвых Минских соглашений и признание республик Донбасса означает, что эти территории уже не вернутся в состав Украины.

Кроме того, встает очень важный вопрос о том, в каких границах будут признаны ДНР и ЛНР...

Между прочим, руководство самих этих образований считает своей всю территорию Донецкой и Луганской областей. А украинские войска в Мариуполе и Краматорске считает оккупантами.

И вполне вероятно, что Москва с такой постановкой вопроса может согласиться. Ведь иначе придется терпеть вечное присутствие украинской армии в городской черте Донецка и Горловки, что уже не будет иметь никакого смысла.

Все последствия такого шага пока даже представить трудно, но он однозначно вызовет подъем пророссийских настроений не только в «оккупированной Украиной» части Донбасса, но и во всей исторической Новороссии...

Мрачные для Киева перспективы после признания «квазиреспублик» Донбасса попробовал оценить в своем Facebook экс-советник президента Украины отъявленный националист Юрий Бирюков.

Его мрачные прогнозы представляются тем более объективными, что его уж точно нельзя заподозрить в симпатии к России или к ЛДНР...

«1) Хана „Минску“ — торжественные похороны можно устраивать прямо завтра, раз уж завтра нам праздник изобрели. В „Минских“ четко прописана территориальная целостность страны.

2) Практически нулевые шансы на возвращение наших территорий в ближайшем невообразимом будущем. Политический путь похоронен (смотрим пункт 1), а прямой военный путь теперь нереален — РФ получает право зайти на территории с шевронами, под предлогом защиты своих граждан. Недаром же они там паспорта свои раздают», — сокрушается Бирюков...