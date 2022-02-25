Зеленский:

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25 февраля 2022, 15:48 Источник: chervonec-001.livejournal.com

В сторону Киева двигаются российские танки, но возле Иванкова (полпути от границы до Киева) завязался бой. Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.

Источник этого сообщения - генштаб ВСУ. После Ивановки открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Но взорванный мост в Иванково не помог. Колонна ВС РФ прошла Иванков и замечена в Дымере Киевской области. Войска успешно наступают на Киев со стороны Вышгорода. Дымер находится примерно в 33 км от Гостомеля по прямой. По последней информации десант в Гостомели держится! Есть потери, но ребята стоят.

До Киева - 40 км, 47 минут на автомобиле...

По самой свежей информации, штурмовые подразделения ВС РФ - в н.п. Ворзель Киевской области. Это чуть западнее Гостомеля). До Гостомеля - 8 км. Российская армия вновь атакует...

ГСЧС сообщает о высадке российского десанта в селе Павловка, Попельнянского района, Житомирской области.

Ночью горящие обломки (предположительно сбитый украинский Су-27) упали на жилой многоэтажный дом по улице Александра Кошица 7 в Киеве. В результате попадания объекта в жилой дом начался пожар. К 05:37 пожар двух ячеек дома был ликвидирован на площади 100 кв м. Огонь разгорался с крыши поэтому людей удалось эвакуировать. Удалось спасти 20 человек, ранены 8 человек и эвакуированы 150 человек. Пожар потушили.

Недалеко от Киева (между Киевом и Ирпенем) ВСУ взрывают мосты. Подрыв мостов говорит о том, что подступы к городу удержать особо не рассчитывают и планируют прикрываться живым щитом в городе.

Впрочем, для необандеровцев это в порядке вещей. "Грады" расположили прямо среди застройки на улицах Харькова

Мелитополь полностью под ВС РФ, идет зачистка радикалов...

В Мариуполе нацбат «Азов» блокирует эвакуацию мирных жителей - хотят прикрыться ними, как живым щитом.

В ответ на просьбу Украины Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Однако даже в этой ситуации у РФ всё равно будет право использовать их для возвращения флота на базу.



Из Одесской области приходят сообщения о том, что сразу несколько подразделений вооружённых сил Украины отказались от ведения боевых действий против российской армии, приняв предложение сложить оружие. В ночное время суток произошла сдача оружия украинскими военнослужащими в одесской агломерации.

В поступающих сводках говорится о том, что сразу несколько блокпостов на въезде в город перешли под контроль ВС РФ. Речь, в частности, идёт о направлении со стороны населённых пунктов Южное и Новая Ольшанка.

Сдавшие под Одессой оружие украинские военнослужащие говорят о том, что в самом гарнизоне Одесской области царят такие настроения, которые сводятся к главному желанию – чтобы военная операция поскорее завершилась. Отмечается, что в такой ситуации представители украинской армии сами могут сформировать подразделения для борьбы с националистическими вооружёнными формированиями, которые за последние годы успели серьёзно обосноваться и укрепиться в Одессе.

Новое обращение Зеленского:

«Рано или поздно Россия должна будет начать с нами говорить. Чем раньше это случится, тем меньше будет потерь у России...»

Однако, пан президент, с вами пытались 8 лет договариваться ...