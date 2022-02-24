Силы ДНР и ЛНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения

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24 февраля 2022, 13:11 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Украинские военные командные пункты возле Киева, Харькова, объекты возле аэропорта Борисполь принимавшего НАТОвские войска с военной помощью подверглись ракетным ударам. Слышны авиаудары возле окраин города Луцк, что на Западной Украине на Волынщине.

- Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения, - заявил Басурин

Горят объекты в военном аэропорту в Чугуеве Харьковской области. Горит аэропорт в Херсоне. В Харькове взрываются склады 92 бригады ВСУ

Над Украиной замечен пролёт российских крылатых ракет «Калибр»

ВСК РФ нанесли точечный удар КР "Калибр" по военному аэродрому "Кульбакино" (Николаевская обл.), где находились ударные БПЛА "Байрактар"

Перед заходом авиации ракеты уничтожают объекты ПВО ВСУ по всей Украине

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

В приграничных районах Крыма на два дня прерван учебный процесс. Занятия в школах и детских содах отменяются во всех районах Белгородской области, граничащих с Украиной.

Работа ряда 12-ти аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, остановлена до 2 марта

Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа сообщили о приостановке торгов на всех рынках, о возобновлении будет сообщено дополнительно.

Полосы во всех закрытых аэропортах Украины блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку самолетов с десантом.

Российские вооруженные силы захватили несколько блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области

В Киеве перестали выходить на связь лидеры нацистов Ярош и Белецкий. Возможно, они похищены — сообщают украинские соцсети. Всё может быть, но скорее всего побежали схрон искать.

Под ракетным ударом - бригада тактической авиации под Васильковым (Киевская обл.) по факту - главная часть авиации ПВО Украины...

Украинские каналы пишут, что весь флот ВМСУ уже может быть уничтожен...

УкроСМИ сообщают, что российские войска перешли границу в районе Харькова и ведут наступление на город (возможно - фейк).

Кулеба заявил в "Твиттере", что Украина будет защищаться и победит...

ПВО Украины неспособно противостоять ударам российских ракет, военная инфраструктура несет критический ущерб по всей стране.

Украинское ТВ:

Тот самый воинствующий Москаль переключил тон на крайне лояльный. Оказалось, что на подконтрольной Украине части Донбасса люди ждут русскую армию. А ещё выясняется, что на Донбассе нельзя было закрывать русские школы...

Крылатыми ракетами нанесен удар по учебному центру ВСУ “Десна” в Черниговской области, одной из крупнейших военно-учебной баз на территории бывшего СССР.

В Киеве ползут слухи о действиях в городе спецподразделений ЧВК Вагнера в отношении лидеров и командиров националистических формирований.

Сообщают, артиллерия ДНР ударила по штабу операции объединённых сил ВСУ на Донбассе. Штаб, в котором находится все командование ВСУ, управляющее украинскими военными, горит. Если подтвердят потери, можно считать, что украинский Генштаб потерял управление своими войсками.

PS

Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией...