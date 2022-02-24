Американцам следовало бы выполнить ультиматум Путина

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 февраля 2022, 16:49 Источник: olegmakarenko.ru

Американцам следовало бы убрать свои войска из Восточной Европы, и откатить ситуацию к 1997 году. Из-за внутренних проблем выполнить наш ультиматум они не решились. Удивительно, если Украиной всё закончится. Скорее всего после Украины будет только перерыв... Что дальше — ракеты в Никарагуа, военный союз с Ираном, ещё что-нибудь ...

1. Базы НАТО в Восточной Европе угрожают России

Так или иначе, эту проблему наши власти будут решать. Напомню, кстати, что Финляндия — не член НАТО, к Финляндии вопросов нет, а вот три страны Прибалтики вошли в НАТО в 2004 году.

2. Присоединять Украину Россия явно не будет

Во-первых, безумно дорого будет восстанавливать её из состояния вечных 90-х, в котором она пребывала последние 30 лет. Во-вторых, значительная часть украинцев нас не любит, а насильно мил не будешь. Полагаю, будет примерно как в Грузии в 2008. Может быть, без Зеленского...

3. Псевдопатриоты, которые требовали "вторжения", на короткое время будут довольны

Дальше они дружно начнут жаловаться, что доллар дорогой, и теперь на отдых в Турции деньги найти сложнее. Любители силовых решений обычно ничего не понимают в экономике. Они требуют, чтобы Россия одновременно и махала шашкой, бурно реагируя на любые уколы со стороны наших зарубежных партнёров, и выделяла огромные бюджеты на социалку. И, разумеется, чтобы отдельной строкой в бюджетах были предусмотрены солидные расходы на них самих, на «патриотических» блогеров.

4. Основные расходы по Украинской операции возьмёт на себя Запад

Обострение конфликта между Россией и США повлечёт за собой рост цен на нефть: с допдоходов от нефти наш бюджет компенсирует потери. Отдельный бонус — дорогая нефть усилит инфляцию в США, причинив тем самым администрации Джо Байдена дополнительную боль. Там скоро выборы...

5. Страховочные опционы

Те которые стоили что-то около 2 тысяч рублей, сейчас торгуются по 30 тысяч рублей. Если вы купили эту страховку, нынешнее падение рынка переживаете спокойно. Те, кто переложил деньги в золото, тоже в порядке. Тем же, кто держал всё в «бейсбольных карточках», — акциях технологических компаний, принципиально не платящих дивиденды, — нынешний кризис преподал доходчивый урок.

6. Элиты Украины могли отвернуть в сторону много раз:

Не устраивать антирусский майдан в 2013-14; выполнить соглашения, подписанные вместе с Януковичем и европейцами; заключить нормальное мирное соглашение с ЛДНР; выполнить Минские соглашения; не угрожать России разработкой ядерного оружия.

С ядерным оружием господин Зеленский вообще перешёл последнюю черту...

7. Китайцы сейчас очень внимательно смотрят на Россию

У Китая есть Тайвань, который для него как для нас Крым, только в 10 раз важнее. Если Тайвань вернётся в родную гавань, это вызовет в Китае подъём патриотизма, который окупит любые возможные издержки. В качестве бонуса Китай получит контроль над главными фабриками микропроцессоров в мире…