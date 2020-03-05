Коронавирус 5 марта: глоток воздуха для экологии и вторая волна эпидемии в Китае

Число зараженных коронавирусом сегодня достигло 95 382 человек. Погибли при этом 3 285 инфицированных. Выздоровели – 53 261. Ситуация с COVID-19 в России, из-за приехавшего из Италии заболевшего москвича, по заявлению Пескова, «резко не осложнилась». Меры предосторожности уже приняты.

Официальный представитель Кремля Песков ответил на вопрос о мерах, принятых в связи с «резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за зараженного россиянина, приехавшего из Италии в Москву». Тесты москвича показали положительный результат на COVID-19. В данный момент проверяют его родственников и знакомых. Песков же заявил, что ситуация на самом деле «резко не осложнялась».Первые анализы не выявили заражения коронавирусом у людей, контактировавших с мужчиной.

Роспотребнадзор сообщает, что двухнедельный запас лекарств и средств защиты от коронавируса есть во всех регионах России. Запас, может, где-то и есть, а масок в аптеках почему-то нет. Надеемся, в случае распространения инфекции этот «неснижаемый запас средств индивидуальной защиты» все-таки будет доступен обывателю.

Эпидемия коронавируса спасает экологию. Вспышка вынудила такие крупные компании, как Apple и Samsung, приостановить работу своих фабрик и заводов. И эта тенденция сильно изменила экологическую ситуацию в КНР. В лучшую сторону.

4 марта правительство Италии приняло решение закрыть все школы и вузы страны из-за вспышки коронавируса. Карантин будет действовать до 15 марта включительно.

Эпидемиолог считает, что Китай ждет вторая волна эпидемии коронавируса. Меры по борьбе с инфекцией принесли результаты, однако это все равно может привести к новой вспышке. Об этом заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

В Китае выявили случай энцефалита, вызванный коронавирусом.

На первых местах по количеству зараженных четыре страны: Китай (80 409), Южная Корея (5 766), Италия (3 089), Иран (2 922).

В Гонконге коронавирус нового типа передался от человека к животному. Выявили инфекцию у домашней собаки. Сейчас у нее нет симптомов заражения, но хозяевам питомца пока не вернули.

Генерал Наталья Поклонская прокомментировала предложение Жириновского приостановить мораторий на смертную казнь в отношении людей, которые распространяют панические слухи о коронавирусе. По мнению Поклонской, «проплаченные вбросы необходимо пресекать, но не таким НКВДшным способом». «Люди в ужасе от этих призывов — желание поставить кого-то к стенке пугает больше, чем коронавирус. Хватит уже драконить народ! Выбросите из головы 37-й год и людоедскую «ежовщину»!».

В подмосковной больнице пациент с подозрением на коронавирус сбежал из-под карантина, чтобы «взять из дома необходимую одежду». Мужчина был найден и возвращен на лечение. Интересно, почему такие персонажи думают только о своем комфорте и совсем нисколько о чужой безопасности? А если коронавирус у него подтвердится и он за врем своей «пробежки» заразить какого-нибудь зеваку?

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фейки о коронавирусе.

Распространение COVID-19 стало главной темой заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Решение было принято: Олимпийским играм в Токио быть. Не изменятся и сроки проведения. Открытие пройдет 24 июля, закрытие – 9 августа.

Украинские священники устроили истерику вокруг коронавируса.Распространяет психоз митрополит Епифаний. Он считает, что медицинская стороны проблемы скрыта от людей и реагировать на вирус и не допускать его распространения нужно всеми способами.