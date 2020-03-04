Все новости >>

//В мире 13+

В Гонконге зафиксирован случай передачи коронавируса от человека к животному

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Гонконге зафиксирован случай передачи коронавируса от человека к животному
собака, pixabay.com
В Гонконге зафиксирован случай передачи коронавируса нового типа от человека к животному. Согласно последней информации источников, COVID-19 выявили гонконгские специалисты у домашней собаки.
 
В конце февраля сообщалось, что собаку человека, зараженного коронавирусом, поместили на карантин. Тесты животного несколько раз оказывались слабоположительным, то есть у домашнего питомца был зафиксирован низкий уровень заболевания COVID-19.
 
Сейчас у собаки нет абсолютно никаких симптомов заражения, однако ее вернут хозяину лишь после того, как анализы перестанут показывать наличие вируса в организме.
ЕТ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…