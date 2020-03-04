В Гонконге зафиксирован случай передачи коронавируса от человека к животному

В Гонконге зафиксирован случай передачи коронавируса нового типа от человека к животному. Согласно последней информации источников, COVID-19 выявили гонконгские специалисты у домашней собаки.

В конце февраля сообщалось, что собаку человека, зараженного коронавирусом, поместили на карантин. Тесты животного несколько раз оказывались слабоположительным, то есть у домашнего питомца был зафиксирован низкий уровень заболевания COVID-19.