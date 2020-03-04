Первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса зафиксирован в Китае

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4 марта 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничная палата, pixabay.com

В Китае врачи выявили первый случай энцефалита, вызванный коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили специалисты больницы "Дитань" Столичного медицинского университета Пекина.

56-летний мужчина 24 января был доставлен в медучреждение с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной пневмонией. Пациент перенес антивирусную терапию, противобактериологическую терапию, принимал препараты традиционной медицины, однако его состояние не улучшалось.

27 января КТ показала частичные изменения в легких мужчины, а на 14-й день у пациента заметили судорогу челюстно-лицевых мышц. Медосмотр показал положительный результат на ригидность затылочных мышц, замедленный рефлекс зрачков на свет, однако компьютерная томография не выявила каких-либо патологий.

В рамках проведения анализа образца спинномозговой жидкости больного стало известно, что в ней находится новый тип коронавируса, вследствие чего пациенту поставили клинический диагноз вирусный энцефалит.

14-дней мужчина находился на искусственной вентиляции легких, его также лечили от вирусного энцефалита. После этого пневмония прошла и исчезли симптомы нервного заболевания. Впоследствии человека перевели в отделение интенсивной терапии для продолжения лечения от коронавируса