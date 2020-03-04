Исследование: в российских СМИ не было фейков о 20 тыс. заразившихся коронавирусом в Москве

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4 марта 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

лаборатория, pixabay.com

Компания "Медиалогия" провела исследование и выяснила, что в период со 2 по 3 марта в российских СМИ не было фейковых новостей о том, что в Москве коронавирусом заразились 20 тыс. человек.

Исследование показало, что в общей сложности в российских средствах массовой информации зафиксировано 284 сообщения о заражении коронавирусной инфекцией. Подчеркивается, что в материалах опровергают слух о заболевании коронавирусом в Москве 20 тыс. человек, сообщает RT.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства сообщил, что, согласно данным ФСБ, большая часть фейковых новостей в соцсетях о масштабах распространения коронавируса на территории России поступает из-за границы.