Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фейки о коронавирусе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесла распростряняемые в сети фейковые новости о коронавирусе в реестр запрещенной информации.

Соответствующие данные в среду, 4 марта, предоставили сотрудники Роскомнадзора. Отмечается также, что ведомство ограничит доступ к ресурсам, которые публикуют ложную информацию о коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.