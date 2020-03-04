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Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фейки о коронавирусе

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фейки о коронавирусе
программирование, pixabay.com
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесла распростряняемые в сети фейковые новости о коронавирусе в реестр запрещенной информации.
 
Соответствующие данные в среду, 4 марта, предоставили сотрудники Роскомнадзора. Отмечается также, что ведомство ограничит доступ к ресурсам, которые публикуют ложную информацию о коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
 
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о заболевании в РФ поступают из-за границы. Их целью является распространение паники среди россиян.
ЕТ

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