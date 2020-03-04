Все новости >>

//В мире 13+

Украинские священники начали истеричную борьбу с коронавирусом

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские священники начали истеричную борьбу с коронавирусом

В середине февраля украинское правительство приняло решение об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань.  В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что эвакуированных разместят в одном из санаториев страны.

После того, как жители Тернопольской области узнали, что в качестве карантинного санатория выбран «Медоборы», местное население начало акцию протеста. На дорогах, ведущих к санаторию, начали проводить религиозные службы против коронавируса. В Львовской области произошёл аналогичный случай. Когда стало известно, что людей из Китая будут эвакуировать в военный госпиталь города Винники, то местное население принесло к зданию больницы покрышки от автомобилей. Но после заявления главврача, что карантин размещать в госпитале не будут, персонал лечебного учреждения и пациенты спели молитвы и гимн страны.

Самолёт с украинцами прибыл в Харьков. Эвакуированных хотели разместить в санатории местного МВД. Но из-за протеста людей эвакуированных увезли в Новые Санжары.

Истерику вокруг коронавируса распространяет митрополит Епифаний (Думенко). Он считает, что медицинская сторона проблемы может быть скрыта от простых людей, поэтому важно реагировать на вирус и не допускать его распространения всеми способами.

Настрой простых украинцев к эвакуированным согражданам очень необычный. Их считают изгоями общества как в Средние века. В некоторых областях люди призывают сжигать санатории, где будут размещаться карантинные зоны.

ПВ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…

//новости ан

//новости ан