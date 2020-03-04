Украинские священники начали истеричную борьбу с коронавирусом

//В мире 13+

4 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

В середине февраля украинское правительство приняло решение об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что эвакуированных разместят в одном из санаториев страны.



После того, как жители Тернопольской области узнали, что в качестве карантинного санатория выбран «Медоборы», местное население начало акцию протеста. На дорогах, ведущих к санаторию, начали проводить религиозные службы против коронавируса. В Львовской области произошёл аналогичный случай. Когда стало известно, что людей из Китая будут эвакуировать в военный госпиталь города Винники, то местное население принесло к зданию больницы покрышки от автомобилей. Но после заявления главврача, что карантин размещать в госпитале не будут, персонал лечебного учреждения и пациенты спели молитвы и гимн страны.



Самолёт с украинцами прибыл в Харьков. Эвакуированных хотели разместить в санатории местного МВД. Но из-за протеста людей эвакуированных увезли в Новые Санжары.



Истерику вокруг коронавируса распространяет митрополит Епифаний (Думенко). Он считает, что медицинская сторона проблемы может быть скрыта от простых людей, поэтому важно реагировать на вирус и не допускать его распространения всеми способами.



Настрой простых украинцев к эвакуированным согражданам очень необычный. Их считают изгоями общества как в Средние века. В некоторых областях люди призывают сжигать санатории, где будут размещаться карантинные зоны.



