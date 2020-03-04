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4 марта 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Завод Samsung в Китае, фото соцсети

Эпидемия коронавируса в Китае вынудила такие крупные компании, как Apple и Samsung, приостановить работу своих фабрик и заводов. Эта тенденция сильно изменила экологическую ситуацию в КНР.

Коронавирус COVID-19 унёс жизни уже более трёх тысяч человек, нанёс серьезный удар по мировой экономике и посеял массовую панику. Ежедневно появляется огромное количество новостей, которые раз за разом обновляют статус распространения болезни. На данный момент угроза эпидемии коронавируса нависла над Россией. Однако, судя по всему, как бы кощунственно это не звучало, распространение инфекции способствует улучшению ситуации вокруг экологической обстановки в мире. По последним наблюдениям ученых, резкое сокращение содержания вредных веществ в атмосфере над Китаем напрямую связано с тем, что страна стала главным эпицентром коронавируса.

Закрытие заводов и фабрик

То, что ещё месяц назад можно было рассматривать только с точки зрения удара по экономике крупных западных компаний, сегодня можно считать временным спасением для экологии. Пострадали Apple, Samsung и многие другие организации, чьё производство было сосредоточено в КНР. Как только стало ясно, что коронавирус распространяется слишком стремительно, и снижение темпов распространения не предвидится, работу заводов и фабрик, которые располагаются по всему Китаю, было решено экстренно приостановить. Конечно, это коснулось не всех предприятий, но производственная продуктивность страны снизилась в разы.

Это, в свою очередь, оказало огромное влияние на экологию. Хотя этого, несомненно, стоило ожидать, но результаты, вместе с тем, оказались ошеломляющими. К закрытию предприятий необходимо ещё отнести и то, что снизился уровень концентрации транспорта на улицах городов КНР из-за того, что люди сидят по домам, опасаясь за свою жизнь и своё здоровье. Как итог, резко сократилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу, и, как следствие, содержание этих веществ в воздухе.

Воздух над Китаем

NASA совместно с Европейским космическим агентством провели исследование и сделали заявление: над территорией Китая практически не осталось токсичного газа – диоксида азота. Этот газ является продуктом работы заводов и фабрик, двигателей автомобилей и электростанций, а образуется он, как результат горения некоторых видов природного топлива, среди которых уголь, нефть, природный газ. Из-за приостановки работы производств в КНР диоксид азота не только перестал попадать в воздух, но и его концентрация стала существенно снижаться.

Эпидемия коронавируса в Китае, фото соцсети

Конечно, нельзя связывать это только с распространением коронавируса. Ежегодно традиционно в Китае происходит снижение загрязненности атмосферы из-за празднования китайского Нового Года. В этот период все производства тоже закрываются, однако в этом году после окончания праздника уровень содержания токсичных веществ не стал расти, так как заводы не открылись. Тем временем, Китай был и остаётся одной из главных стран, повинных в процессе глобального потепления. То, что огромное количество производств в Китае не соответствует нормам экологической безопасности, сильно сказывалось не только на экологической обстановке в Китае, но и во всем мире, так как вредные вещества быстро распространялись по всей планете.

Таким образом, можно сказать, что эпидемия коронавируса фактически ненадолго, но приостановила процесс глобального потепления. Очевидно, что в долгосрочной перспективе это никаким образом не скажется на выздоровлении планеты, но сам пример того, что приостановка работы предприятий на два месяца может существенно «исцелить» атмосферу, говорит о многом.