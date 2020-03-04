Обучение в школах и вузах Италии приостановили из-за коронавируса

Правительство Италии в среду, 4 марта, официально приняло решение закрыть все школы и вузы страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила сегодня глава министерства образования Лучия Адзолина.

Преподавательская деятельность в Италии будет приостановлена с завтрашнего дня до 15 марта включительно. Адзолина выразила надежду на то, что ученики и студенты смогут вернуться в школы и университеты как можно скорее. В ближайшее время учащиеся будут заниматься на дистанционной основе.