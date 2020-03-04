Генерал Поклонская: «Хватит уже драконить народ»

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4 марта 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Kremlin Pool / globallookpress.com

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала предложение парламентария Владимира Жириновского временно приостановить мораторий на смертную казнь в отношении людей, которые распространяют панические слухи о китайском коронавирусе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Поклонской.

«Подобные призывы (расстреливать людей) не должны звучать из уст человека, которого поддерживает какая-то часть населения. Эмоциональное выступление лидера фракции ЛДПР о расстрелах за фейки в интернете — яркая речь, но с опасным посылом. Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же?» - написала депутат.

По мнению Поклонской, «проплаченные вбросы необходимо пресекать, но не таким НКВДшным способом». «Люди в ужасе от этих призывов — желание поставить кого-то к стенке пугает больше, чем коронавирус. Хватит уже драконить народ! Выбросите из головы 37-й год и людоедскую «ежовщину»!» - отметила представитель Госдумы, имеющая чин госсоветника юстиции 3 класса, который соответствует званию генерал-майора.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Наталья Поклонская высказалась по поводу выдвижения группы Little Big на песенный конкурс «Евровидение» от России.