Наталья Поклонская: «Великий русский разлом преодолен»

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3 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» представит рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big.

По словам Поклонской, выдвижение «чумового» коллектива уже является большой победой для России. Как отметила парламентарий, раньше страна была разделена на «два мира» - телевизор и интернет. Согласно мнению депутата, участие в «Евровидении» музыкантов из «этих ваших интернетов» говорит о том, что «два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке». «Этот великий русский разлом преодолен», - написала Наталья Поклонская.

Также представитель Госдумы высказала уверенность: Little Big покажут всей планете под «Калинку», что такое «From Russia with Love».

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская назвала Евромайдан международным преступлением против Украины.