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Лазарев оценил выбор Little Big для участия в Евровидении-2020

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лазарев оценил выбор Little Big для участия в Евровидении-2020
Сергей Лазарев, Instagram

Занимавший дважды третье место на Евровидении российский певец Сергей Лазарев прокомментировал участие рейв-группы Little Big на международном вокальном конкурсе в голландском Роттердаме.

«Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», - высказал артист.

Лазарев добавил, что изначально к группе могут не относиться как к фавориту, однако он считает, что это позволит избежать давления и обойти «бойкот» жюри. Кроме того, певец отметил, что «"Евровидение" - крайне непредсказуемый конкурс».

«Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже», - заключил Лазарев и пожелал ребятам удачи.

Ранее фронтмен группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал сообщение об участии в международном вокальном конкурсе «Евровидение-2020».

БА

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