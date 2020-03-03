Солист рейв-группы Little Big Илья Прусикин отреагировал на участие в Евровидении

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3 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Прусикин, Instagram

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал сообщение об участии в международном вокальном конкурсе «Евровидение-2020». Известно, что накануне Первый канал назвал участника от России, сообщает kp.ru.

«Это было и правда неожиданно для нас, в момент звонка мы находились в студии, где проводим основное количество времени: пишем песни, придумываем клипы. Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность - представлять Россию … со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло», - высказал вокалист.

Прусикин отметил, что для группы Евровидение «не просто очередной» конкурс и его игнорировать никак нельзя. По его словам, они собираются делать на сцене конкурса «веселье» и не собираются под кого-то подстраиваться.

«В этом конкурсе нет ничего плохого, вся Европа и даже Австралия включаются и показывают шоу. Тут же главное - не соревнование. А шоу мы любим, всегда делали их на своих концертах, поэтому будем чувствовать там себя комфортно», - пояснил исполнитель.

Ранее певица и экс-участница конкурса Юлия Савичева прокомментировала решение отправить коллектив Little Big на Евровидение.