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Савичева высказалась о том, что Россию на "Евровидении" будет представлять Little Big

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Савичева высказалась о том, что Россию на
группа Little Big, facebook.com/littlebigbandofficial/

Накануне стало известно, что питерская группа Little Big будет в этом году представлять Россию на "Евровидении". Певица Юлия Савичева прокомментировала решение отправить этот коллектив на конкурс.

Савичева призналась, что сама такую музыку не слушает, однако ребята из Little Big подкупили ее своими юмором и харизмой. Юлия выразила уверенность, что группа "встряхнет "Евровидение". Подобное мнение высказала и продюсер Яна Рудковская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на международный музыкальный конкурс от России поедет Александр Панайотов, но впоследствии выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности.

 

 
ЕТ

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