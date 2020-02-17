Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

//Общество 13+

17 февраля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Натальи Поклонской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице в соцсети выразила мнение, что весь Майдан построен на лжи.

Она привела в пример «Небесную Сотню», представителей которой – «честных революционеров» – якобы убили сотрудники «Беркута». Поклонская пишет, что по спискам «Небесной Сотни» Порошенко раздавал звание «Герой Украины» посмертно. Однако позже выяснилось, что в «Небесную Сотню» входили и уголовники, и алкоголики, и бездомные бродяги, а многих и вовсе не было в тот момент на Майдане.

«Интересный факт: 69 человек погибли от огнестрельных ран. Но кто стоит за этими убийствами? Мы уже слышали душераздирающие признания грузинских снайперов: «Расстрелы шли по приказу Майдана». Я сама слышала в Киеве призывы картавого ублюдка Парубия открывать огонь на поражение. А благодаря Арсену Авакову стрелки были снабжены снайперскими винтовками. И что в итоге? Все преступники гуляют на свободе! А один из них – министр внутренних дел Украины», – пишет Поклонская.

По ее словам, власть молчит об этих расправах, зато смелых и отважных ребят из «Беркута», которые «пытались спасти Украину, судят – как врагов и предателей».

«Вы умылись кровью невинных людей. И вы за это ответите! Не думайте, что ваши яхты и дома в Европе станут непробиваемым бастионом. Не спасётесь!», – обратилась Поклонская к идеологам и активистам Майдана.

Накануне Поклонская посоветовала Зеленскому провести не выборы, а всеукраинский референдум: «Как жить дальше?»