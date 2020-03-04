Коронавирус: и страшно, и смешно

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4 марта 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Коронавирус шутки, фото: соцсети

Пока новый вирус вальяжно шагает по планете, людям остается только шутить и соблюдать меры предосторожности. Без юмора тут никак. Анекдоты, мемы, комиксы – простор для творчества огромный!

Среди заболевших есть и политики. Поэтому этот мем весьма актуален.

Маски уже нигде не купить – аптекари разводят руками, мол, даже не ищите. Чем их заменить? А вот чем!

России вирус не страшен. У нас и так у многих корона на голове.

Россиянам рекомендовали сократить поездки за рубеж. Заглянув в кошелек, некоторые восприняли это как издевательство.

Елена Малышева, как всегда, знает, как успокоить народ.



