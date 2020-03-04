Коронавирус: и страшно, и смешно

Пока новый вирус вальяжно шагает по планете, людям остается только шутить и соблюдать меры предосторожности. Без юмора тут никак. Анекдоты, мемы, комиксы – простор для творчества огромный!
Среди заболевших есть и политики. Поэтому этот мем весьма актуален.
Маски уже нигде не купить – аптекари разводят руками, мол, даже не ищите. Чем их заменить? А вот чем!
России вирус не страшен. У нас и так у многих корона на голове.
Россиянам рекомендовали сократить поездки за рубеж. Заглянув в кошелек, некоторые восприняли это как издевательство.
Елена Малышева, как всегда, знает, как успокоить народ.