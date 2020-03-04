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Песков ответил на вопрос о ситуации в Москве в связи с коронавирусом

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Песков ответил на вопрос о ситуации в Москве в связи с коронавирусом
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах, предпринимаемых в связи с "резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за заражённого россиянина, который приехал в Москву из Италии".

В столице был госпитализирован молодой мужчина с подозрением на коронавирус. В больнице его проверили, тесты показали положительные результаты. Врачи подтвердили вирус COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.

В больнице проверяют и его родственников и пятерых знакомых. Пресс-секретарь президенты РФ Дмитрий Песков сказал, что ситуация в связи с коронавирусом в Москве резко не осложнялась, - передает RT.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые анализы не выявили заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у всех контактировавших с москвичом, вернувшимся из Италии.

По последним данным ВОЗ, смертность от коронавируса выше, чем от гриппа.

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