Песков ответил на вопрос о ситуации в Москве в связи с коронавирусом

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4 марта 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах, предпринимаемых в связи с "резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за заражённого россиянина, который приехал в Москву из Италии".

В столице был госпитализирован молодой мужчина с подозрением на коронавирус. В больнице его проверили, тесты показали положительные результаты. Врачи подтвердили вирус COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.

В больнице проверяют и его родственников и пятерых знакомых. Пресс-секретарь президенты РФ Дмитрий Песков сказал, что ситуация в связи с коронавирусом в Москве резко не осложнялась, - передает RT.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые анализы не выявили заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у всех контактировавших с москвичом, вернувшимся из Италии.

По последним данным ВОЗ, смертность от коронавируса выше, чем от гриппа.