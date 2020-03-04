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В ВОЗ привели данные о смертности от нового коронавируса и от сезонного грипп

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

В ВОЗ привели данные о смертности от нового коронавируса и от сезонного грипп
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, фото Тwitter.com/DrTedros

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привели данные о смертности от нового коронавируса COVID-19, получившего новое официальное название - SARS-CoV-2, и от сезонного гриппа.  Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге 3 марта заявил, что смертность от нового коронавируса на 2,4% выше, чем смертность от сезонного гриппа.

По данным ВОЗ, по всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев SARS-CoV-2 привело к смерти. Жертвами сезонного гриппа обычно становятся меньше 1% инфицированных.

Тедрос Гебрейесус перечислил различия между коронавирусной инфекцией и гриппом. Во-первых, носители вируса гриппа без симптомов представляют наибольшую опасность для здоровых людей, в случае с коронавирусом это не так.
Во-вторых, коронавирус дает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп. Это связано с тем, что у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому вирусу.

В-третьих, специалисты на данный момент не разработали вакцины и препараты для лечения коронавируса. Лекарства от гриппа уже есть.

В ВОЗ отметили, что специалисты не отслеживают контакты при сезонном гриппе и не сдерживают распространение заболевания, а для сдерживания коронавируса прикладываются все усилия.

Общее у гриппа и коронавируса - они распространяются воздушно-капельным путем.

Больше всего случаев коронавируса в Китае, где вспышка произошла в конце 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. Случаи заболевания зафиксированы в 75 странах мира. По последним данным, жертвами коронавируса стали 3127 человек. По данным SCMP, 92,1 тысячи человек заражены.

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