В КНР за сутки выздоровело в 22 раза больше людей, чем заболело

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4 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая в среду, 4 марта, сообщил, что за сутки в стране выздоровело 2 652 человека и зафиксировано 119 новых случаев заражения. При этом общее количество умерших из-за инфекции достигло 2 981.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 38 летальных исходов. Кроме того, в эпицентре вспышки коронавируса – провинции Хубэй – зарегистрировано 115 новых случаев заражения, из них 114 - в Ухане. Однако более 38,5 тыс. человек выздоровели, а количество летальных исходов увеличилось на 37.

По данным ведомства, общее число выписанных из больниц в КНР составляет 49 856 человек, а общее число заболевших - 80 270. Также под медицинским наблюдением находится 36 432.

Ранее посольство РФ в Италии призвало россиян срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут обнаружены симптомы новой короновирусной инфекции.