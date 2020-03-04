Все новости >>

//В мире 13+

В КНР за сутки выздоровело в 22 раза больше людей, чем заболело

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В КНР за сутки выздоровело в 22 раза больше людей, чем заболело
Фото: pixabay.com

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая в среду, 4 марта, сообщил, что за сутки в стране выздоровело 2 652 человека и зафиксировано 119 новых случаев заражения. При этом общее количество умерших из-за инфекции достигло 2 981.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 38 летальных исходов. Кроме того, в эпицентре вспышки коронавируса – провинции Хубэй – зарегистрировано 115 новых случаев заражения, из них 114 - в Ухане. Однако более 38,5 тыс. человек выздоровели, а количество летальных исходов увеличилось на 37.

По данным ведомства, общее число выписанных из больниц в КНР составляет 49 856 человек, а общее число заболевших - 80 270. Также под медицинским наблюдением находится 36 432.

Ранее посольство РФ в Италии призвало россиян срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут обнаружены симптомы новой короновирусной инфекции.

БА

//картина дня

В мире

Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило маршрут

Эксперт объяснил, почему способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило маршрут

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик Черский». Известно, что корабль в очередной раз сменил направление.

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией способно пойти по «апокалиптическому» сценарию. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Предполагаемое военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией способно пойти по «апокалиптическому» сценарию…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства "дети…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов…