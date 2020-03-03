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У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
фото из соцсети

Коронавирус выявлен у двоих граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).  Эту новость во вторник, 3 марта, вечером передают российские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ.

Коронавирус выявлен у двоих россиян в ОАЭ, где отменили соревнования - велосипедные гонки из-за заболевших итальянских велогонщиков.

Коронавирус в конце декабря прошлого года появился в Китае. На данный момент заражения коронавирусом зарегистрированы в 75 странах мира. Больше всего людей болеют в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

Мужчина - россиянин вернулся в Москву из Италии, и у него подтвердился коронавирус. Он госпитализирован.

 

ИЧ

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