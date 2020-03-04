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Посольство РФ в Италии обратилось к гражданам России в связи с распространением коронавируса

, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Посольство РФ в Италии обратилось к гражданам России в связи с распространением коронавируса
Sergei Chuzavkov, globallookpress.com

Посольство Российской Федерации в Италии обратилось к гражданам России, находящимся Италии и призвало срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут обнаружены симптомы новой короновирусной инфекции.  В Италии растет число людей, заболевших коронавирусом.

Во вторник, 3 марта, глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил на вечернем брифинге, что количество проведенных тестов на коронавирус среди населения возросло на 10% - до 25,8 тысячи. По данным на вечер 3 марта,
число случаев заражения коронавирусом в стране на Апеннинах увеличилось до 2502. Скончались от коронавируса 79 человек. Количество выздоровевших людей возросло до 160. Без учета выздоровевших и скончавшихся граждан число заражений составило во вторник в Италии 2263.


Посольство России в Италии опубликовало сообщение для россиян с просьбой "в случае обнаружения симптомов коронавируса или попадания в карантинные зоны в Италии, а также госпитализации в местные медицинские учреждения незамедлительно сообщить свои личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и точное местонахождения в посольство РФ по адресу электронной почты consitalia@mid.ru".

Из европейских стран в Италии самое большее число заболевших коронавирусом. У россиянина, вернувшегося в Москву из Италии тест оказался положительным. В ОАЭ вчера у двух россиян выявили коронавирус.

ИЧ

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