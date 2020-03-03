Коронавирус в Москве: есть ли повод для паники

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3 марта 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Москва коронавирус, фото: соцсети

Случилось то, чего многие боялись. У россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, подтвердили коронавирус. Врачи также госпитализировали 13 пассажиров рейса, на котором летел заболевший, и ещё 11 человек из его окружения. В соцсетях уже несколько дней паника: говорят, что в России уже десятки тысяч инфицированных, которых тщательно скрывают и прячут в больницах. Что на самом деле происходит в российской столице? Разбирались «Аргументы Недели».

Всего в России зафиксировано шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля из больниц в Забайкальском крае и в Тюменской области. Три гражданина России, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. И вот на днях вирус добрался до Москвы.

Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, и привёз вирус домой. Несмотря на то, что в столице до этого было спокойно, службы были готовы и сработали оперативно. «В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиями вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – сообщил о принятых мерах мэр Москвы Сергей Собянин.

И без того тревожной ситуацией воспользовались «фабрики троллей». Боты буквально атаковали жителей России сообщениями о том, что в России уже десятки тысяч заболевших,просто власти всё тщательно скрывают.

Число таких сообщений приблизилось к 10 тысячам. Например, в начале февраля в родительских WhatsApp-чатах появилась информация о том, что московские школы якобы закрываются на карантин. В Министерстве Просвещения и Минздраве опровергли эту информацию, но родители до сих пор взволнованы. Сейчас в детских садах и школах Москвы вводится ежедневное измерение температуры детей.

Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений Group-IB начала собственное расследование по поводу подобных спам-атак: «С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам», – говорится в пресс-релизе компании. Но кому это надо и, главное, зачем? Цель удивительно проста – усиление панических настроений среди москвичей. И отчасти у троллей достигнуть её получилось.

Однако эти «вбросы» не находят подтверждения. Специалисты просят критично относиться к непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом. Власти Москвы приняли ряд мер, который делает распространение вируса по столице почти невозможным. Во всех аэропортах города работают медицинские посты. Гражданам, прибывающим из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирус. По словам мэра, измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах. Если температура повышена – пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее – госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался. Всего с 15 февраля было проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию, под наблюдением – свыше 5,5 тысяч человек.

Прежде чем поддаваться панике, стоит вспомнить, что все эпидемии последних лет – лихорадка Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп – были остановлены. Благодаря усилиям руководства стран и Всемирной организации здравоохранения, случаев заражения атипичной пневмонией не было с 2003 года, а птичьего гриппа – с 2009. Россия стала одной из самых активных стран в борьбе с эпидемиями. Например, вакцину от лихорадки Эбола разработали в российском НИИ «Вектор».

Не стоит забывать и о том, что любая эпидемия для кого-то выгодна. В первую очередь в плюсе остаются фармацевтические компании, производителей масок и средств химзащиты. Стоимость их акций выросла в разы.

Кроме того, увеличилась капитализация биофармацевтических компаний, которые производят противовирусные препараты и занимаются разработкой вакцин. Не стоит забывать о перегретой экономике и торговой войне между США и Китаем. Биржевые индексы S&P 500, MSCI World Index, Nasdaq за неделю обрушились на 9-13%, впервые с лета 2017 года нефть стоит дешевле $50 за баррель. Из-за паники, вызванной быстрым распространением коронавируса, мировые рынки потеряли почти $6 трлн. Самый большой удар в итоге придётся по экономике Китая, а также Италии и Германии. Так что во многом паника вокруг коронавируса – очередная борьба за власть.

Главное, что надо знать – коронавирус в основном поражает людей с ослабленным иммунитетом. Смертность от инфекции составляет около 3% от общего числа заболевших. Достаточно соблюдать простые рекомендации ВОЗ и сохранять спокойствие.

Регулярно мойте руки или обрабатывайте их спиртосодержащим средством- антисептиком. Если вирус окажется на поверхности рук такие меры его устранят.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой. После этого не поленитесь снова помыть руки или воспользуйтесь антисептиком.

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться при вдыхании воздуха.

Как можно меньше касайтесь руками лица, рта и носа. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

В соответствии с правилами обеспечения безопасности продуктов питания особую осторожность следует проявлять при обращении с сырым мясом, молоком или органами животных во избежание перекрестного загрязнения продуктами питания, не прошедшими термическую обработку.

Не время геройствовать. Если у вас появилась температура, кашель, проблемы с дыханием, отложите дела, связанные с выходом из дома. Как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

Если вы посещали страны, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из этих регионов наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.